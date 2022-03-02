Залишені іграшки, мобільні, рюкзаки — що робити, якщо виявили підозрілий предмет

Українські міста у вогні, подекуди працюють диверсійно-розвідувальні групи ворога. Саме вони, кажуть у Центрі громадського здоров’я МОЗ, можуть розкидати предмети, начинені вибухівкою.
Це можуть бути залишені у громадських місцях дитячі іграшки, мобільні телефони, валізи, рюкзаки, пакети тощо.
Бачили такі? Розповідаємо, що з ними робити та кого сповістити про підозрілий предмет.
Сьогодні, 2 березня, на одній зі станцій столичного метро виявили диверсантів. Один із них ховав боєприпаси у дитячій іграшці.
Київська влада закликає мешканців міста бути особливо пильними й піклуватися найперше про свою безпеку. Не зайвим буде розповісти дітям про безпеку поводження з незнайомими предметами.
Війна — це важкий час. Треба вміти надавати першу домедичну допомогу, щоб урятувати життя.
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