Залишені іграшки, мобільні, рюкзаки — що робити, якщо виявили підозрілий предмет

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 02 Березня 2022, 16:51
Іграшка-вибухівка
Фото: Unsplash, Pexels

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