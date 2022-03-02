Брошенные игрушки, мобильные, рюкзаки — что делать, если обнаружили подозрительный предмет

Украинские города в огне, кое-где работают диверсионно-разведывательные группы врага. Именно они, говорят в Центре общественного здоровья МОЗ, могут раскладывать предметы, начиненные взрывчаткой.

Это могут быть оставленные в общественных местах детские игрушки, мобильные телефоны, чемоданы, рюкзаки, пакеты и т.д.

Встречали такие? Рассказываем, что с ними делать и кого известить о подозрительном предмете.

Прежде всего — извещаем полицию, ГСЧС или территориальную оборону. Следует указать место находки, дату и время ее обнаружения; Если неизвестные вам люди оставили предмет в вашем присутствии, следует запомнить приметы, внешность, номерные знаки автомобиля этого лица или лиц; О находке рассказывайте людям рядом. Убедитесь, что они покинули опасный участок; Подозрительные предметы нельзя двигать, к ним прикасаться или подходить; По возможности отметьте или оградите место находки. Для этого используйте веревки, куски яркой ткани, доски и т.п.; Не курите и не пользуйтесь средствами радиосвязи около находки; Дождитесь прибытия правоохранителей и подежурьте на безопасном от подозрительного предмета расстоянии.

Столичный кейс

Сегодня, 2 марта, на одной из станций столичного метро обнаружили диверсантов. Один из них прятал боеприпасы в детской игрушке.

Киевские власти призывают жителей города быть особенно бдительными и заботиться прежде всего о своей безопасности. Нелишне будет рассказать детям правила обращения с незнакомыми предметами.

Война — это тяжелое время. Необходимо научиться оказывать первую домедицинскую помощь, чтобы спасти кому-то жизнь.

Мы собрали всю необходимую информацию о том, как оказать первую помощь раненым.