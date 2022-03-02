Брошенные игрушки, мобильные, рюкзаки — что делать, если обнаружили подозрительный предмет

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 02 марта 2022, 16:51
Іграшка-вибухівка
Фото: Unsplash, Pexels

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