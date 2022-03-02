Брошенные игрушки, мобильные, рюкзаки — что делать, если обнаружили подозрительный предмет

Украинские города в огне, кое-где работают диверсионно-разведывательные группы врага. Именно они, говорят в Центре общественного здоровья МОЗ, могут раскладывать предметы, начиненные взрывчаткой.
Это могут быть оставленные в общественных местах детские игрушки, мобильные телефоны, чемоданы, рюкзаки, пакеты и т.д.
Встречали такие? Рассказываем, что с ними делать и кого известить о подозрительном предмете.
Сегодня, 2 марта, на одной из станций столичного метро обнаружили диверсантов. Один из них прятал боеприпасы в детской игрушке.
Киевские власти призывают жителей города быть особенно бдительными и заботиться прежде всего о своей безопасности. Нелишне будет рассказать детям правила обращения с незнакомыми предметами.
Война — это тяжелое время. Необходимо научиться оказывать первую домедицинскую помощь, чтобы спасти кому-то жизнь.
Мы собрали всю необходимую информацию о том, как оказать первую помощь раненым.