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Неизвестно, когда хранилище на ЧАЭС сможет принимать ядерное топливо — МАГАТЭ после осмотра ЦХОЯТ

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 08 июня 2026, 11:02 3 мин.
удар по ЦХОЯТ
Фото Служба Безопасности Украины

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