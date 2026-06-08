Неизвестно, когда хранилище на ЧАЭС сможет принимать ядерное топливо — МАГАТЭ после осмотра ЦХОЯТ

Российская Федерация совершила атаку на объект критической ядерной инфраструктуры Украины, вызвавшей острую реакцию украинского руководства и международных организаций.

Вражеский БпЛА типа Шахед попал по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), расположенного в Чернобыльской зоне отчуждения.

Из-за разрушения ЦХОЯТ сроки возобновления приема топлива пока неизвестны — МАГАТЭ

По данным АО НАЭК Энергоатом и Министерства иностранных дел Украины, в результате прямого попадания и мощной взрывной волны было частично разрушено здание приемки и перегрузки контейнеров, зафиксированы существенные повреждения фасада, стен, лестничных клеток, дверей и окон корпуса.

Поражения также понесли соседние административные здания, в частности, офис официального представительства Международного агентства по атомной энергии.

На месте прилета вспыхнул пожар площадью 40 квадратных метров, который удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать силами пожарных подразделений самого объекта.

Пострадавших или погибших в персонале станции нет, а отработанное ядерное топливо непосредственно в поврежденном сооружении на момент удара не сохранялось.

Группа экспертов МАГАТЭ, постоянно находящаяся на Чернобыльской площадке, безотлагательно совершила инспекционный визит в пораженный комплекс для фиксации масштабов разрушений.

Генеральный директор Агентства Рафаэль Гросси назвал этот инцидент чрезвычайно тревожным и охарактеризовал его как игру с огнем и прямую угрозу ядерной безопасности, поскольку реальные контейнеры с большим количеством высокорадиоактивных материалов находились всего в нескольких сотнях метров от эпицентра взрыва.

В то же время и международные инспекторы, и украинские профильные службы подтвердили, что радиационное состояние и фон на площадке ЦХОЯТ и в зоне отчуждения остаются в пределах установленных санитарных норм, никакой утечки или радиоактивного загрязнения местности не зафиксирован, а производственный процесс хранилища не останавливался.

Однако из-за повреждения приемного узла остается неопределенным срок, когда объект сможет снова полноценно принимать отработанное топливо из действующих украинских атомных электростанций.

На очередной акт российских обстрелов также отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который отметил умышленный характер удара и призвал мировое сообщество к реальным шагам в ответ на заоблачную наглость агрессора.

Министерство иностранных дел Украины под руководством Андрея Сибиги выступило с заявлением, призвав партнеров немедленно свернуть любое сотрудничество с российской ядерной отраслью, отказаться от новых совместных проектов с госкорпорацией Росатом и усилить санкционное давление на российский атомный сектор.

Параллельно следователи Службы безопасности Украины провели осмотр места происшествия, изъяли обломки беспилотника и открыли уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, квалифицировав нападение как прямое военное преступление и нарушение законов и обычаев войны.

Раньше мы писали, сколько шахедов в одной группе – читай в материале, как формируются группы для атаки.

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