Будут подсоленные, сочные и пряные: маринованные огурцы, кабачки и баклажаны от Лизы Глинской

Лето — время маринования сезонных овощей. И хотя каждая хозяйка имеет собственный рецепт соления, все же есть определенные уловки, которые помогут в приготовлении качественного маринада.

Победительница МастерШеф Лиза Глинская поделилась простыми рецептами маринованных кабачков, баклажанов и малосольных огурцов.

Маринованные кабачки — рецепт

Чтобы замариновать кабачки, найди у себя:

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1 кг кабачков (цукини)

1 ст. л. соли (без горки)

1 ч. л. сахара (без горки)

4-5 зубчиков чеснока

укроп

лавровый лист

1 ст. л. уксуса

А теперь проделай эти простые шаги:

Возьми два небольших пакета и положи их один в один. Предварительно вымой кабачки, нарежь их на восемь частей и положи в пакеты. Нарежь укроп и смешай с кабачками. Нарежь чеснок и добавь к кабачкам. Добавь лавровый лист, соль, сахар и уксус. Перемешай все и оставь в холодильнике, периодически помешивая. Через 10-12 часов маринованные кабачки можно есть.

Малосольные огурцы — рецепт

Для начала подготовь все ингредиенты:

1 кг огурцов

1 ст.л соли (без горки)

1 ч.л сахара (без горки)

4 зубчика чеснока

укроп

По этому рецепту ты сможешь приготовить вкусные малосольные огурцы.

Отправь в пакет укроп, сахар, соль, выжатый чеснок. Срежь в огурцах кончики, положи в пакет и перемешай. Положи огурцы в холодильник на 10-12 часов. Переворачивай их в течение дня.

Маринованные баклажаны — рецепт

А если ты любишь синенькие овощи, то возьми:

1 кг баклажанов

1.5 л воды

1 ч.л соли (с горкой)

Для маринада тебе понадобится:

1 л воды

2,5 ч.л соли (с горкой)

1.5 ст.л сахара (с горкой)

3 ст.л растительного масла

4 ст.л уксуса (6%)

20 горошин черного перца

3 зубчика чеснока

щепотка хмели-сунели

А теперь побыстрее на кухню!

Очисти баклажаны, нарежь их на небольшие куски. Залей кипятком и добавь соль. Накрой крышкой и провари 10-15 минут. Затем слей воду. Приготовь маринад. Для этого смешай сахар и соль в воде, а затем добавь перец, хмели-сунели, растительное масло и чеснок. Дальше перемешай. Залей маринадом баклажаны, перемешай и накрой пленкой. Поставь баклажаны в холодильник на три часа. После этого достань овощи из маринада и добавь кинзу и укроп.

Кстати, кабачки необязательно мариновать или готовить. Их можно есть даже сырыми. Читай, как приготовить рулетики из сырых кабачков.

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