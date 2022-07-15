Будут подсоленные, сочные и пряные: маринованные огурцы, кабачки и баклажаны от Лизы Глинской

Лето — время маринования сезонных овощей. И хотя каждая хозяйка имеет собственный рецепт соления, все же есть определенные уловки, которые помогут в приготовлении качественного маринада.
Победительница МастерШеф Лиза Глинская поделилась простыми рецептами маринованных кабачков, баклажанов и малосольных огурцов.
Чтобы замариновать кабачки, найди у себя:
А теперь проделай эти простые шаги:
Фото:lizaglinskaya / Instagram
Для начала подготовь все ингредиенты:
По этому рецепту ты сможешь приготовить вкусные малосольные огурцы.
Фото: lizaglinskaya / Instagram
А если ты любишь синенькие овощи, то возьми:
Для маринада тебе понадобится:
А теперь побыстрее на кухню!
Кстати, кабачки необязательно мариновать или готовить. Их можно есть даже сырыми. Читай, как приготовить рулетики из сырых кабачков.
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