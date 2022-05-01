Приветливость и комфорт: топ-5 YouTube-каналов для занятий йогой в домашних условиях

Человеческий разум всегда был таинственной материей. Он постоянно идет дальше, а настроение меняется несколько раз в день. Держать баланс во время полномасштабной войны стало еще сложнее, но эту проблему может решить одна простая вещь – йога. Рассказываем, как заниматься йогой бесплатно в домашних условиях.
Как бы странно ни звучало, но даже когда кажется, что силы закончились еще тогда, когда пришлось подняться с постели, именно физические упражнения помогут пополнить свои запасы энергии.
Кроме того, дыхательные практики, прилагаемые к занятиям йогой, помогут успокоить свой ум и поток мыслей, а также стать более сконцентрированными.
Кроме того, дыхательные практики, прилагаемые к занятиям йогой, помогут успокоить свой ум и поток мыслей, а также стать более сконцентрированными.
Если никогда не было практики подобных упражнений, но очень хочется попробовать или наоборот давно занимались и не хватает тренера рядом, на помощь придут YouTube-каналы с онлайн-занятиями.
В большинстве своем они на английском языке, но повторять движения можно и не слушая тренера, или просто включить субтитры.
Кассандра Рейнхардт работает инструктором по йоге в Оттаве в Канаде. Она является основательницей одного из самых больших каналов йоги на YouTube в мире, а также имеет собственную книгу о практике йоги.
Ее главная идея – создать доступные и простые занятия йогой, чтобы студенты могли проводить их в комфортных условиях собственного дома.
Медди Лимбернер тоже канадка. Она фитнес-блогер и учит своих подписчиков разным физическим упражнениям, в том числе и практике йоги.
Девушка работает с аудиторией уже около семи лет и иногда даже делает занятия немного веселее благодаря своим оригинальным подборкам музыки.
Адриен Мишлер – американская инструктор йоги из штата Техас в США.
The Guardian описали ее как девушку по соседству, из-за ее непринужденного стиля преподавания для начинающих.
Сара Бет – опытный преподаватель современной йоги. Ее многомиллионный канал создан для того, чтобы каждый мог быть в форме, счастливым и здоровым.
Также девушка не забывает об основных учениях йоги, о которых тоже рассказывает в своих видео.
Благодаря этим объяснениям можно легко понять философию практики и использовать ее в повседневной жизни.
Бретт Ларкин 25 лет училась балету и современным направлениям танца. Однако решила сменить свою специализацию и начала заниматься йогой.
В 2015 году попыталась делиться с другими своим новым увлечением, и аудитория оценила ее умение. Несмотря на свой уже немалый опыт, она продолжает учиться новым практикам, чтобы делиться знаниями со своими подписчиками.
Напомним, ранее олимпийский призер по художественной гимнастике Анна Ризадинова поделилась советами, которые помогут сесть на шпагат.