Здоровье и красота

Маркетинг или здоровье? Действительно ли нужно ходить 10 тыс. шагов в день

Вероника Кононенко, редактор сайта 31 марта 2023, 17:00
10 000 кроків на день
Фото: Unsplash

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