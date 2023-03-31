Маркетинг или здоровье? Действительно ли нужно ходить 10 тыс. шагов в день

Движение — это жизнь, однако современный мир уменьшил эту потребность. Теперь, чтобы достать еду, достаточно пройти в ближайший супермаркет, а не подстрелить мамонта.

Чтобы добраться на другой конец города, достаточно сесть на авто, а не идти пешком, преодолевая опасности. Так, из нескольких десятков тысяч шагов, которые человек должен проходить за день, взрослые ходят от трех до 20 тыс. шагов в день.

О болезнях, вызванных малоподвижным образом жизни, рассказывают все специалисты в сфере здоровья: врачи, тренеры и т. д. За столько лет в сознании глубоко укоренилось, что за день следует проходить минимум 10 тыс. шагов.

Сейчас также смотрят

Однако откуда появилась эта цифра и подтверждают ли научные исследования, что такое количество шагов необходимо человеку для здоровой жизни и долголетия?

10 тыс. шагов: маркетинг или правда?

Маркетинг в современном мире научился залезать в голову каждому. Он научился превращать вымышленное утверждение в абсолютный факт так, чтобы никто не заметил разницы.

Так случилось и с теорией, что для здоровья следует ходить 10 тыс. шагов в день. Цель такого количества шагов стала популярна в Японии в 1960-х годах.

Поводом стали Олимпийские игры в Токио в 1964 году. После них один часовщик начал массово производить шагомер, надеясь таким образом заработать на интересе к фитнесу.

Со временем эту тенденцию подхватили в обществе и фитнес-браслеты, следящие за активностью и состоянием здоровья, ставшие неотъемлемой частью человеческого бытия.

Читать по теме Эффективность не только в зале: как правильно заниматься спортом дома для здоровья и удовольствия Рассказываем об основных правилах занятия спортом дома.

Как ежедневные 10 тыс. шагов влияют на здоровье: исследование

Ученые — это люди, которые не верят маркетингу на слово. Чтобы проверить гипотезу, действительно ли ежедневная активность в 10 тыс. шагов необходима для здоровья человека, они проводили немало исследований.

По многочисленным данным стало ясно, что движение все же положительно влияет на здоровье и долголетие, однако оно не имеет ничего общего с цифрой 10 тыс.

Так, исследование 2019 года, проведенное доктором Ли и ее коллегами, показало, что женщины в возрасте 70 лет, которые делали 4400 шагов в день, уменьшили риск преждевременной смерти примерно на 40% по сравнению с теми, кто делал 2700 или менее шагов в день.

Другое, более широкое исследование с участием почти 5 тыс. мужчин и женщин среднего возраста разных этнических групп также показало, что 10 тыс. шагов в день не являются требованием для долголетия.

Статистическая польза от дополнительных шагов в исследовании была незначительной. То есть ходить больше и накапливать шаги за день до отметки в 10 тыс. шагов — это хорошо, однако это не дает дополнительной защиты от смерти.

Сколько нужно ходить на самом деле

По последним оценкам ученых, немногие достигают целевых 10 тыс. шагов в день. Большинство взрослых в Америке, Канаде и других западных странах в среднем делают менее 5 тыс. шагов в день.

Поэтому толку от одной достигнутой цели в 10 тыс. шагов будет немного. Что может положительно повлиять на тебя — ежедневное увеличение активности на несколько тысяч дополнительных шагов.

Официальные рекомендации США и стран других правительств по физической активности измеряются во времени, а не шагах.

Так, они предлагают заниматься активностью хотя бы 150 минут в неделю или дополнительных полчаса в день, и это положительно скажется на твоем самочувствии и здоровье.

Если после этого материала тебе сразу захотелось подвигаться, лови подборку из пяти YouTube-каналов для занятий йогой в домашних условиях.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.