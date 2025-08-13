Опасный тигровый комар в Украине — какие болезни переносит

На территории Украины появился новый опасный вид насекомых — тигровый комар. Как рассказал энтомолог Национального природного парка Тузловские лиманы Евгений Халаим в комментарии Telegraf, он является переносчиком лихорадки Западного Нила и других болезней.

По его словам, в отличие от привычных видов комаров, это насекомое может укусить даже днем, а не только ночью.

Тигровый комар в Украине: в чем его опасность

Министерство здравоохранения Чехии также сообщило, что во Франции, Италии, Болгарии, Греции и Румынии в этом году наблюдается рост заболеваемости лихорадкой Западного Нила, лихорадкой денге и болезнью чикунгунья вследствие укусов комаров.

Эти заболевания передаются комарами рода Aedes и Culex, которые встречаются в природе, а также в городах и жилых массивах. Особенно активны утром, вечером и днем во время повышенной облачности.

Для защиты советуют соблюдать следующие правила:

использовать репелленты в течение дня и вечера;

носить легкую и длинную одежду;

защищать жилище сетками от насекомых;

отслеживать состояние здоровья по возвращении из зон риска.

Среди симптомов укуса тигрового комара — лихорадка, боль в суставах или сыпь. У пожилых людей возможны серьезные осложнения. В случае возникновения плохого состояния следует обратиться к врачу.

Во Франции с мая по конец июля было подтверждено несколько десятков случаев лихорадки чикунгунья, а также несколько случаев лихорадки денге. Их фиксировали в южных регионах Прованс-Альпы-Лазурный берег, Окситании, Овернь-Рона-Альпы, Гранд-Эсте, Новой Аквитании и Корсике.

В Италии в конце июля было зарегистрировано 10 смертей, четыре из которых в регионе Лацио. Повышенный риск также наблюдается в регионе Эмилия-Романья и городе Латино в Лацио.

Как уберечься от укуса тигрового комара

Энтомолог Евгений Халаим добавил, что есть разные народные способы отпугивать комаров, например, использовать полынь.

Также можно приобрести репеллент. Но один препарат может помочь от одного вида комаров, а, например, для защиты от других понадобится еще один.

Тигровый комар отличается от других черными и белыми полосами на ногах, а также черно-белым телом. Как и у других комаров, кровью питаются только самки.

Детальнее о лихорадке Западного Нила мы рассказывали раньше.

