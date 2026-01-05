Опіки понад 70% тіла: у Києві судитимуть керівника комунальної служби через яму з окропом

Трагедія, яка шокувала столицю на початку січня, отримала перші юридичні наслідки. Правоохоронці офіційно повідомили про підозру керівнику районного підрозділу КП Київтеплокомуненерго. Саме він відповідав за безпеку на ділянці, де 16-річна дівчина опинилася в ямі з окропом. Про це розповіла Київська прокуратура.

У Києві судитимуть керівника підрозділу за опіки дівчини в окропі

2 січня 2026 року на проспекті Лобановського через прорив магістральної труби центрального опалення асфальт на тротуарі просто розтанув під ногами перехожих. Утворилася величезна вирва, вщент заповнена окропом.

За правилами, таке місце мали миттєво обгородити, виставити знаки та забезпечити освітлення, щоб ніхто не підійшов близько до зони лиха.

Проте, як встановило слідство під керівництвом ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури, керівник робіт знехтував базовими правилами.

Хто винен у трагедії з дівчиною в окропі

Унаслідок того що небезпечна зона не була належним чином закрита для сторонніх, 16-річна киянка впала прямо у гарячу воду. Наслідки виявилися катастрофічними — дівчина отримала термічні опіки 73% тіла.

Стан постраждалої настільки важкий, що лікарі ввели її в стан медикаментозної коми. Минулої неділі спецбортом дитину доправили на термінове лікування до Німеччини, де за її життя зараз борються найкращі європейські фахівці.

Що загрожує підозрюваному

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчі наголошують: саме цей керівник, згідно зі своїми посадовими інструкціями, був зобов’язаний організувати та проконтролювати безпеку ліквідації аварії. Натомість його самовпевненість або недбалість призвели до того, що звичайний тротуар став смертельною небезпекою для підлітка.

Наразі розслідування триває, а правоохоронці з’ясовують, чи були інші причетні до цієї фатальної помилки, яка розділила життя молодої дівчини на до та після.

Лікування опіків такого масштабу — це виснажлива боротьба, де вирішальну роль відіграє не лише медицина, а й неймовірна жага до життя. Приклади українських героїв доводять: навіть коли шанси видаються мізерними, вихід є.

Головне фото: Київська обласна прокуратура.

Коли тіло зазнає надважких уражень, кожен крок до відновлення стає подвигом. Читайте також вражаючу розповідь про незламність, яка дає надію: 80% тіла в опіках! Історія бійця, який схилив життя на свій бік.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!