Розповіді

Вимагали 1 млн за порятунок: українка з важкими опіками подолала шлях з Польщі додому

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 08 Травня 2025, 21:00
Вимагали 1 млн за порятунок: українка з важкими опіками подолала шлях з Польщі додому
Вимагали 1 млн за порятунок: українка з важкими опіками подолала шлях з Польщі додому
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