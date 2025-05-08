Вимагали 1 млн за порятунок: українка з важкими опіками подолала шлях з Польщі додому

Українці з чисельними опіками чверті тіла довелося їхати автобусом з Польщі додому, адже там з неї вимагали мільйон гривень за порятунок.

До Лікарні святого Луки у Львові наприкінці березня доправили 20-річну Софію Сухоребську. Медики були шоковані станом дівчини: глибокі опіки, некроз, інтоксикація та уражені дихальні шляхи.

Перше медичне об’єднання Львова повідомило, що їй знадобилася пересадка шкіри та штучна вентиляція легень. Як рятували дівчину — розповідаємо далі.

Як Софію врятували від сильних опіків

20-річна львів’янка Софія Сухоребська гостювала у свого хлопця у Варшаві. Під час приготування сніданку на газовій плиті сорочка дівчини зайнялася, а щоб загасити пожежу дівчина побігла в душ. У Польщі їй надали першу медичну допомогу, але подальше лікування вартувало захмарних коштів. Медики ввели Софії знеболювальне, а згодом вона сіла на автобус та поїхала додому. Аж через добу після отримання травми дівчина нарешті звернулася до медиків в Україні. Вона була у важкому стані, з високим рівнем інтоксикації та термічним ураженням 25% поверхні тіла: постраждали ліва рука, грудна клітка та спина.

Майже всі опіки шкіри були глибокими, а дихальні шляхи теж були ураженими. Опікові хірурги очистили шкіру від змертвілих тканин, а потім виконали вільну аутодермопластику, тобто закрили рани власною шкірою пацієнтки.

Проте у Софії виникли ще й ускладнення з диханням. Вона не могла відкашлювати, нормально дихати й у неї розвинулась пневмонія.

— Ми ухвалили рішення інтубувати її й кілька днів Софія була підключена до апарату ШВЛ. Як тільки загроза минула, ми відключили її від нього, — розповів завідувач відділення термічної травми та пластичної хірургії Іван Рик.

Майже місяць Софія перебувала в палаті інтенсивної терапії під пильним наглядом львівських лікарів. Зараз вона почувається значно краще, а пересаджена шкіра добре приживається.

Попереду на неї чекає ще тривала реабілітація, але дівчина та її мама дуже вдячні медикам та всьому персоналу за порятунок.

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