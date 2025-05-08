Рассказы

Требовали 1 млн за спасение: украинка с тяжелыми ожогами преодолела путь из Польши домой

Ирина Танасийчук, журналист сайта 08 мая 2025, 21:00
Требовали 1 млн за спасение: украинка с тяжелыми ожогами преодолела путь из Польши домой
Требовали 1 млн за спасение: украинка с тяжелыми ожогами преодолела путь из Польши домой
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Невозможное сделали возможным! В Охматдете ребенку впервые пересадили орган от несовместимого донора
Требовали 1 млн за спасение: украинка с тяжелыми ожогами преодолела путь из Польши домой
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