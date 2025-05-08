Требовали 1 млн за спасение: украинка с тяжелыми ожогами преодолела путь из Польши домой

Украинке с многочисленными ожогами четверти тела пришлось ехать на автобусе из Польши домой, ведь там с нее требовали миллион гривен за спасение.

В Больницу святого Луки во Львове в конце марта доставили 20-летнюю Софию Сухоребскую. Медики были шокированы состоянием девушки: глубокие ожоги, некроз, интоксикация и пораженные дыхательные пути.

Первое медицинское объединение Львова сообщило, что ей понадобилась пересадка кожи и искусственная вентиляция легких. Как спасали девушку — рассказываем дальше.

Как Софию спасли от сильных ожогов

20-летняя львовянка София Сухоребская гостила у своего парня в Варшаве. Во время приготовления завтрака на газовой плите, рубашка девушки загорелась, а чтобы потушить пожар девушка побежала в душ.

В Польше ей была оказана первая медицинская помощь, но дальнейшее лечение стоило заоблачных средств. Медики ввели Софии обезболивающее, а потом она села на автобус и уехала домой.

Спустя сутки после получения травмы девушка наконец-то обратилась к медикам в Украине. Она была в тяжелом состоянии с высоким уровнем интоксикации и термическим поражением 25% поверхности тела: пострадали левая рука, грудная клетка и спина.

Почти все ожоги кожи были глубокими, а дыхательные пути тоже были поражены. Ожоговые хирурги очистили кожу от омертвевших тканей, а затем выполнили свободную аутодермопластику, то есть закрыли раны собственной кожей пациентки.

Однако у Софии возникли еще и осложнения с дыханием. Она не могла откашливать, нормально дышать и у нее развилась пневмония.

— Мы приняли решение интубировать ее и несколько дней София была подключена к аппарату ИВЛ. Как только угроза миновала, мы отключили ее от него, — рассказал заведующий отделением термической травмы и пластической хирургии Иван Рык.

Почти месяц София находилась в палате интенсивной терапии под наблюдением львовских врачей. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, а пересаженная кожа хорошо приживается.

Впереди ее ждет еще длительная реабилитация, но девушка и ее мама очень благодарны медикам и всему персоналу за спасение.

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