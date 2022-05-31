Жизнь родных — самое дорогое, что у нас есть: как убедить пожилых людей эвакуироваться

Убедить выйти прогуляться на улицы бабушку, дедушку или пожилых родителей и раньше не было простой задачей. Когда все планы оказались под сомнением, убедить родных в том, что стоит покинуть свой дом дольше, чем на 15 минут, стало почти невыполнимой миссией.

Но с каждым днем ​​мы все чаще слышим, как трудно бывает эвакуировать людей из восточных регионов. Чаще всего последними выезжать из родных городов и сел решаются именно пожилые люди.

Впрочем, столь непростой, но своевременный шаг в неизвестность может спасти не одну жизнь. Елена Зеленская поделилась в своем Telegram-канале советами из Справочника безбарьерности, который поможет настроить человека пожилого возраста на переезд в безопасное место.

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Определить главный “стоппер” человека

Необходимо определить те вопросы, которые мешают человеку выехать. Вместо этого стоит показать ему рациональную альтернативу.

Например, если останавливает вопрос жилья, то нужно рассказать человеку, кто будет за ним присматривать. Можно четко определить, сколько будет стоить ремонт при определенных разрушениях.

Если близкого человека волнует вопрос обеспечения, то можно рассказать ему о соцподдержке в том регионе, куда он вероятно выедет. Объяснить, как оформить пенсию переселенцам. Следует показать человеку, что о нем заботятся и учитывают все возможные нюансы.

Найти главный мотиватор

Не стоит говорить о негативных вещах, которые могут случиться с близким человеком, если он не выедет. Наоборот, можно объяснить ему, какие ценности он будет нести с собой, если решится на эвакуацию.

Для большинства людей наибольшую ценность представляют дети и внуки, поэтому можно рассказать, что это хороший шанс быть с ними ближе. Кроме того, хорошей идеей будет вспомнить приятные моменты и любимые занятия с детьми, к которым они привыкли, и попросить не лишать их любимых игр с бабушкой или дедушкой.

Нужен готовый план

Когда психологи говорят о том, как продолжать жить и вернуть ощущение контроля над собственной жизнью, советуют заниматься планированием. То же самое может сработать и с пожилыми людьми, которым нужна конкретика, а не фантазии.

Поэтому можно четко прописать план того, чем близкий человек будет заниматься на новом месте. Это поможет ему почувствовать безопасность и собственную важность в этой жизни. Именно этого иногда не хватает старичкам.

Конечно, ваш план не должен быть обязанностью — скорее просьбой и предложением.

Решить организационные моменты

После составления маленького плана можно начать решать организационные вопросы: проверить наличие необходимых лекарств, одежды и других важных для близкого человека вещей.

Кроме того, следует позаботиться о безопасности и записать информацию о пожилом человеке на бумажку вместе с возможными болезнями, если они есть. Это поможет, если человек потеряется и окажется среди незнакомых людей.

И помните: дома мы отстроим, вещи — купим. А вот жизнь родных людей — это самое дорогое, что у нас есть.

Напомним, власти уже неоднократно призывали жителей восточных регионов Украины эвакуироваться в более безопасные районы. Поскольку битва будет непростой, а наша страна стремится сохранить жизнь своих граждан.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщает, что вся Луганская область сейчас обстреливается вражескими войсками из всех видов вооружения. Кроме того, ситуация в Северодонецке очень тяжелая, оккупанты продвинулись в город, продолжаются уличные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, Курахово, Славянск и некоторые другие населенные пункты остаются для оккупантов ключевыми мишенями именно на этом направлении (на Донбассе).

Напомним, ранее мы рассказывали, как эвакуируют пенсионеров из Донбасса.