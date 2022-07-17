Дело не в квартире, это — сломанная жизнь. История харьковчанки, которая с детьми убегала из-под обстрелов

Сотни тысяч украинцев, выехавших из родных домов еще в первые дни вторжения, прикованы к новостям. В каждом кадре, фотографии из родных городов они рассматривают знакомые улицы. И тысячи людей — о том, что им больше некуда возвращаться, узнают именно из новостей.

Эта история о Марине и ее детях, которые до марта были жителями одной из харьковских многоэтажек, в которую потом попала российская ракета.

Это было первое фото, которое я увидела…

На этом фото — их подъезд, который разбила российская ракета. Видны плакаты из комнаты ее дочери и обои из их с мужем комнаты.

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Марина с семьей убегали из Харькова из-за постоянных обстрелов и авианалетов — а до этого они неделю просидели в подвале. С марта ее семья проживает в Луцке.

Я весь день плакала. Вечером хотелось еще, но уже не было слез.

Так ломаются человеческие судьбы

С собой они взяли только документы и немного вещей. Выезжали вместе с соседями несколькими автомобилями, дома пришлось оставить кошку: мол, но из-за стресса царапалась, и они не рискнули взять в машину, полную людей. За животным все эти месяцы ухаживала соседка, Валентина.

Женщину, кстати, завалило после того обстрела. Жительницу второго этажа, 73-летнюю Валентину Поповичук достали из-под завалов после ракетного удара — почти невредимой. Она даже от госпитализации отказалась.

Она уезжать с детьми и внуками из Харькова категорически отказалась. Так и осталась — единственной жительницей на весь подъезд от первого до шестого этажа. Кошку соседей с четвертого этажа, которую кормила все это время, говорит, что после взрыва уже не видела.

Марина признается — они верят, что их кошка жива и нашла выход из-под завалов.

Вот наша кошка, ее зовут Зося. Мы надеемся, что самое худшее, что могло с ней произойти — контузия, и она где-то жива, хоть и в шоковом состоянии.

Семья уже обосновалась в Луцке, куда ехали почти неделю. Марина — барбер, нашла работу и здесь. Месяц назад, говорит, уже хотели возвращаться в родной Харьков, но теперь некуда.

От их квартиры ничего не осталось.

— Я ненавижу и я не прощу этого. Это сломанная и разрушенная жизнь тысячи выживших людей.

Здесь дело не в квартире, это — переломанная жизнь. У меня есть погибшие друзья, у меня есть погибшие знакомые дети.

А Валентина до сих пор живет рядом со своим домом — не покидает его ни на день. Передает своим знакомым привет и говорит — не беспокойтесь, мол, за меня. Все хорошо!

Жизнь наших родных — самое дорогое, что у нас есть. Но что делать, если твои родственники преклонных лет отказываются эвакуироваться даже несмотря на угрозу их жизни? Читай в нашем материале советы, как убедить их выехать из опасной зоны.

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