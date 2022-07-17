Люди

Дело не в квартире, это — сломанная жизнь. История харьковчанки, которая с детьми убегала из-под обстрелов

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 июля 2022, 10:00

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