Живут под звуки сирен и взрывов, но остаются в городе — ситуация в Краматорске 17 июля

Желанной мишенью врага остается Краматорск, поскольку этот город является временным административным центром Донецкой области.

Недавно американский Институт изучения войны издал прогноз: Россия будет наступать одновременно на Краматорск и Славянск. Власти региона давно призывают людей эвакуироваться. Однако не все покидают свой город.

Жительница Краматорска Елена Рокитянская признается: даже не думает покидать город. Женщина надеется, что наихудшего не случится.

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Однако город постепенно пустеет, детские площадки тоже. Кое-где можно увидеть людей, которые играют с детьми. Однако их прогулки прерывают звуки сирен.

Из города выехали тысячи людей, а те, кто остался, признаются: не знают, как начинать жизнь на новом месте.

— Поедешь — работы нет. Квартиры по безумным ценам. Многие, кто выехал, уже вернулись, ведь там не за что жить, — говорит одна из жительниц Краматорска Карина Пономаренко.

Женщина говорит, что ее маленькая дочь очень боится взрывов. Однако семья пока остается в Краматорске.

С начала июля Россия усиленно обстреливает город. Ракеты попадали в центр города и по спальным районам. А 15 июля враг применил против мирного населения ракеты Торнадо-С с осколочно-фугасным зарядом. Повреждены семь жилых домов и два объекта инфраструктуры.

В тот же день, 15 июля, россияне нанесли ракетный удар по Днепру своими самыми дорогими ракетами Х-101. Ранее мы подробнее рассказывали об обстреле Днепра 15 июля.

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