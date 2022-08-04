Северск превращается в город-призрак — как живут люди без коммуникаций и властей в городе?

Несмотря на призывы властей эвакуироваться, в Донецкой области еще остается более 200 тысяч человек. Часть региона уже без газа и воды, и с каждым днем ​​гуманитарная ситуация ухудшается.

Количество обстрелов увеличивается, и отремонтировать критическую инфраструктуру до зимы не получится. В облвойскадминистрации уже предупредили, что отопительного сезона не будет.

Но люди отказываются выезжать по разным причинам — кто-то не хочет покидать свое жилье, кто-то вообще боится, что не найдет себе места на мирной территории.

Но есть и те, кто хочет, но не может уехать. К примеру, Северск — под постоянным огнем, город уничтожен на 70%. Там нет ни спасателей, ни полицейских, ни местных властей. Но, несмотря на авиа- и ракетные удары, волонтеры организуют оттуда эвакуацию, рискуя собственной жизнью.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что Северск остается без воды, газа, света и под постоянными обстрелами.