Сериал Возвращение: сколько серий имеет 1 сезон и будет ли продолжение

22 февраля 2026 года на телеканале ICTV2 состоялась премьера уникального для украинского медиапространства проекта — Возвращение. Это не просто очередная телевизионная история, а первый сериал о ветеране российско-украинской войны, над которым на всех этапах — от сценария до травок — работали непосредственные участники боевых действий.

Проект от продакшена Onset films ставит целью честно, с щепоткой черного юмора и глубокой драмой показать путь воина, который возвращается не на фронт, а к сложной, порой абсурдной гражданской жизни.

Возвращение: сколько серий в сериале и будет ли продолжение

Сериал снят в жанре драмеди – это 8 эпизодов по 45 минут, где глубокие психологические моменты чередуются с острым армейским юмором. Над проектом работала режиссер-постановщица Юлия Павлова по сценарию Славы Бабенкова, Юрия Русина и шоуранера Дмитрия Хрипуна. Официального подтверждения от производителей о дате выхода второго сезона нет.

В центре рассказа — профессиональный военный Александр Кречет, после тяжелого ранения и ампутации вынужденный адаптироваться к новой реальности. Его возвращение к себе начинается в момент, когда он приходит в себя и обнаруживает, что в его голове поселился призрак погибшего собрата — Сергея Вербы.

Кречет берет на себя миссию поддержать жену и сына друга, помогая им пережить утрату. Из-за ряда трагикомических ситуаций, вызовов быта и внутренних трансформаций главный герой пытается найти свое место в мире, где больше нет линии фронта, но борьба за собственную идентичность продолжается каждый день.

Сериал Возвращение: где смотреть новинку

Проект создавался в тесном сотрудничестве с ветеранскими организациями, а компании Starlight Media и Onset films пошли еще дальше, запустив программу стажировки для ветеранов, стремящихся овладеть медийными профессиями и попробовать себя в кинопроизводстве.

Зрители могут просмотреть все серии Возвращение на нескольких площадках:

В эфире телеканала ICTV2.

На платформе Киевстар ТВ.

На официальном сайте ictv.ua.

На YouTube-канале Сериалы ICTV.

Телепортал: https://teleportal.ua/ua/serials/ictv/povernennya/2026.

Это сериал о том, что настоящий дом — это не только стены, но и люди, готовые принять тебя нового, и о том, что юмор часто становится единственным оружием, способным вылечить невидимые раны.

Фото: ICTV2.

