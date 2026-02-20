Евгений Григорьев, Александр Рудинский, Олег Симороз: в Киеве показали первые эпизоды сериала “Повернення”

В киевском кинотеатре “Оскар” прошел допремьерный показ сериала “Повернення”, посетившего более 700 гостей. Историю ветерана Кречета первыми посмотрели звезды кино, команда проекта, военные, а также представители бизнес- и медиасообщества.

Сериал представили исполнители главных ролей: актер Александр Рудинский и боец ​​батальона “Волки Да Винчи” Евгений Григорьев.

Как прошла премьера сериала “Повернення” в Киеве

8-серийная драмеди “Повернення” стартует 22 февраля на телеканале ICTV2. Это история о жизни после войны: поиск смыслов, силу черного юмора, побратимство и человечность.

Главный герой Александр Кречет возвращается в гражданскую жизнь, где вызовов оказывается не меньше, чем на передовой. Он помогает семье погибшего собрата, но неожиданно попадает в водоворот стремительных событий.

Событие стало пространством для знакомства с важными социальными инициативами. Гости увидели реальные кейсы помощи защитникам и нашли своих среди единомышленников. Всё для того, чтобы понять путь воина от фронта домой.

Мероприятие открыли ведущая программы Факты на ICTV Оксана Гутцайт и ветеран, руководитель ветеранского направления Starlight Media Глеб Стрижко. После минуты молчания слово взял СЕО Starlight Media Александр Богуцкий.

“Повернення” — это уникальный сериал, созданный людьми, которые искренне разделяют ценности уважения наших воинов как во время службы, так и во время возвращения к гражданской жизни. Мы вместе хотим построить общество возможностей и понимания и действительно верим в успех этого сериала как составляющей великой миссии”.

Шоуранер сериала Дмитрий Хрупун добавил, что три года назад он придумал идею сериала и работал над сюжетом драмеди.

“Мне бы очень не хотелось, чтобы люди, которые возвращаются с войны, чувствовали себя одинокими. Ведь история “Повернення” о том, что поддержка, семья, близкий круг — очень важны в жизни, и на этапе возвращения в частности. Мне хотелось, чтобы каждый подумал о близких людях, и если есть такая возможность, обнял.

Режиссер Юлия Павлова отметила, что миссия проекта — честно рассказать о том, что происходит в нашей жизни сейчас.

— К сожалению, наша страна четыре года в войне, и в гражданскую жизнь возвращаются те, кто нас защищал. Нам всем следует понимать их, их потребности, вызовы. Поэтому контент сериала трудно назвать развлекательным: в “Поверненні” много сильных и важных смыслов, но мы добавили увлекательный сюжет и много юмора».

Первые зрители отметили талантливую игру главных актеров — Александра Рудинского и Евгения Григорьева, а также интересные диалоги, черный юмор и новые лица в кадре.

Премьеру также отвели режиссеры Ахтем Сеитабляев, Тарас Дударь, Сергей Сторожев, кинокритики Алик Шпилюк и Анна Шилова, продюсерки Алла Липовецкая, Марина Квасова, Анна Елисеева, Андрей Савченко, актеры Юрий Вихованец, Иван Блиндарь, Сергей Кисиль, актор Бабенко, Анна Гуляева, жена воина и актриса Виктория Билан-Ращук, ведущие программы Факты Андрей Ковальский и Юлия Сеник, ветеран Александр “Терен” Будько, певец и военный Женя Галич, а также военные и ветераны.

Ключевым партнером предпоказа стала компания Work.ua. В рамках проекта НАЗУСТРІЧ компания напоминает, что путь домой часто начинается с любимой работы и ощущения потребности.

В фойе работали тематические зоны партнеров: Veteran Hub, Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, социального проекта POGLYAD, бренда военной одежды M-TAC. Интерактивные зоны представили общенациональный фонд “Повернення” и благотворительный фонд Protez Foundation, где они показали современные протезные изделия, которые используются для восстановления военных и гражданских.

А в VR-локации от 412-й бригады NEMESIS можно было увидеть свет глазами пилота дрона. Также партнерами показа стали бренд кофе 4 BRAVE, созданный ветеранами из 135 батальона, компания по производству энергетических напитков Red Bull и компания-производитель минеральной воды “Карпатська Джерельна”.

8 эпизодов сериала “Повернення” можно посмотреть 22 февраля с 14:00 до 21:00 на канале ICTV2.

wm_more_news postid=”779211″]

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!