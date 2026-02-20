Стиль життя Шоу-біз

Євген Григор’єв, Олександр Рудинський, Олег Симороз: у Києві показали перші епізоди серіалу “Повернення”

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 20 Лютого 2026, 17:17 4 хв.
Фото: ICTV2

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь