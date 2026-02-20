Євген Григор’єв, Олександр Рудинський, Олег Симороз: у Києві показали перші епізоди серіалу “Повернення”

У київському кінотеатрі “Оскар” пройшов допрем’єрний показ серіалу “Повернення”, який відвідали понад 700 гостей. Історію ветерана Кречета першими подивилися зірки кіно, команда проєкту, військові, а також представники бізнес- та медіаспільноти.

Серіал представили виконавці головних ролей: актор Олександр Рудинський та боєць батальйону “Вовки Да Вінчі” Євген Григор’єв.

Як минула премєра серіалу “Повернення” у Києві

8-серійна драмеді “Повернення” стартує 22 лютого на телеканалі ICTV2. Це історія про життя після війни: пошук сенсів, силу чорного гумору, побратимство та людяність.

Головний герой Олександр Кречет повертається до цивільного життя, де викликів виявляється не менше, ніж на передовій. Він допомагає родині загиблого побратима, але несподівано потрапляє у вир стрімких подій.

Подія стала простором для знайомства з важливими соціальними ініціативами. Гості побачили реальні кейси допомоги захисникам та знайшли “своїх” серед однодумців. Усе для того, щоб зрозуміти шлях воїна від фронту додому.

Захід відкрили ведуча програми Факти на ICTV Оксана Гутцайт та ветеран, керівник ветеранського напряму Starlight Media Гліб Стрижко. Після хвилини мовчання слово взяв СЕО Starlight Media Олександр Богуцький.

“Повернення” — це унікальний серіал, створений людьми, які щиро розділяють цінності поваги до наших воїнів як в час служби, так і в час повернення до цивільного життя. Ми разом хочемо побудувати суспільство можливостей та розуміння і справді віримо, в успіх цього серіалу як складової великої місії”.

Шоуранер серіалу Дмитро Хрупун додав, що три роки тому він придумав ідею серіалу і працював над сюжетом драмеді.

“Мені б дуже не хотілося, щоб люди, які повертаються з війни, відчували себе самотніми. Адже історія “Повернення” про те, що підтримка, родина, близьке коло — дуже важливі у житті, і на етапі повернення зокрема. Мені хотілося, щоб кожний подумав про близьких людей, і якщо є така можливість, обійняли їх”, — сказав Хрипун.

Режисерка Юлія Павлова зазначила, що місія проєкту — чесно розповісти про те, що відбувається у нашому житті зараз.

— На жаль, наша країна 4 роки у війні, і у цивільне життя повертаються ті, хто нас захищав. Нам усім треба розуміти їх, їхні потреби, виклики. Тому контент серіалу важко назвати розважальним: в “Поверненні” багато сильних і важливих сенсів, але ми додали захопливий сюжет і багато гумору».

Перші глядачі відмітили талановиту гру головних акторів — Олександра Рудинського і Євгена Григор’єва, а також цікаві діалоги, чорний гумор та нові обличчя у кадрі.

Премєру також відві режисери Ахтем Сеітабляєв, Тарас Дудар, Сергій Сторожев, кінокритики Алік Шпилюк і Анна Шилова, продюсерки Алла Липовецька, Марина Квасова, Анна Єлісеєва, Андрій Савченко, актори Юрій Вихованець, Іван Бліндар, Сергій Кисіль, акторки Анастасія Цимбалару, Анна Кошмал, Наталія Бабенко, Анна Гуляєва, дружина воїна і акторка Вікторія Білан-Ращук, ведучі програми Факти Андрій Ковальський та Юлія Сеник, ветеран Олександр “Терен” Будько, співак і військовий Женя Галич, а також військові та ветерани.

Ключовим партнером передпоказу стала компанія Work.ua. У межах проєкту НАЗУСТРІЧ компанія нагадує, що шлях додому часто починається з улюбленої роботи та відчуття потрібності.



У фоє працювали тематичні зони партнерів: Veteran Hub, Сил спеціальних операцій Збройних сил України, соціального проєкту POGLYAD, бренду військового одягу M-TAC. Інтерактивні зони представили загальнонаціональний фонд “Повернення” та благодійний фонд Protez Foundation, де вони показали сучасні протезні вироби, які використовують для відновлення військових та цивільних.

А у VR-локації від 412-ї бригади NEMESIS можна було побачити світ очима пілота дрона. Також партнерами показу стали бренд кави 4 BRAVE, створений ветеранами з 135-го батальйону, компанія з виробництва енергетичних напоїв Red Bull і компанія-виробник мінеральної води “Карпатська Джерельна”.

8 епізодів серіалу “Повернення” можна переглянути 22 лютого з 14:00 до 21:00 на каналі ICTV2.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!