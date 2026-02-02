Рудинський, Цимбалюк та Пустовіт: зірковий каст у новому серіалі “Повернення”

22 лютого о 14:00 на телеканалі ICTV2 стартує новий серіал “Повернення” — проєкт, що чесно і сучасно говорить про взаємодію суспільства і ветеранів. Окрім суспільно-важливої теми, серіал привабить цікавим сюжетом та покаже складну ситуацію цікаво та з гумором.

Акторський склад поповнили великі зірки, яких знає ледь не кожен український глядач. Тож хто зіграв головні ролі?

Євген Григор’єв

Євген — чинний військовослужбовець, який пішов на фронт добровольцем та несе службу у батальйоні “Вовки ДаВінчі”. До повномасштабного вторгнення актор виконував великі ролі у кіно: зіграв у фільмі “Носоріг” Олега Сенцова та драмі Марисі Нікітюк “Коли падають дерева”.

У серіалі “Повернення” виконав роль Кречета — ветерана на протезі, командира підрозділу та людини з провиною вцілілого. Після загибелі побратима він залишається наодинці із собою та намагається жити далі. До того ж він має допомогти родині побратима — дружині та її 10-річному сину Назару. Разом з хлопчиком йому треба зробити новітній дрон для шкільної олімпіади та вияснити, хто полює на компанію жінки

Олександр Рудинський

Зірка українського театру та кіно, який вже відомий глядачам завдяки тріумфу на премії BAFTA у 2025 році. Тоді короткометражний фільм “Камінь, ножиці, папір” з Олександром у головній ролі здобув найпрестижнішу британську кінопремію.

Його знають за ролями у серіалах “Перші ластівки” та “Перші дні”, фільмах “Носоріг”, “Бурштинові копи”, “Лишайся онлайн”. У театрі імені Івана Франка актор працює разом із дружиною Марією. Брав участь у хітових виставах “Макбет”, “Марія Стюарт”, “Пер Гюнт”, “Земля”.

У серіалі “Повернення” Олександр грає привида загиблого побратима Кречета з позивним Верба. Головний герой безперестанку його бачить та веде з ним розмови. Втім, Верба з уяви Кречета — це частково і є він сам.

Тарас Цимбалюк

Актор, відомий за серіалом “Спіймати Кайдаша”, цього разу зіграв заступника директора Нікіти Маслова, який, допомагатиме Аліні Вербі продати успішний бізнес якнайвигідніше. Бізнес-консультант, коуч, ментор, але найголовніше, хитрюга — глядачі побачать Цимбалюка із зовсім іншого, неочікуваного ракурсу.

Анастасія Пустовіт

Акторку знають за ролями у проєктах “Перші ластівки”, “Коли падають дерева”, “Божевільні”, та головними ролями у виставах Театру на лівому березі — “Отело”, “Король Лір”, “Погані дороги”.

“Повернення” стало для Анастасії першим проєктом за довгий час, адже акторка нині присвячує час волонтерству та допомозі військовим. У серіалі вона грає волонтерку Юлю Романенко на прізвисько Мала. Саме вона допомагатиме Кречету зрозуміти себе та повернутися до нормального життя.

Федір Гуринець

Зірка серіалу “Розтин покаже” Федір Гуринець приміряє на себе роль хитрого лиса Дані Чорного — кмітливого, дотепного та водночас неабияк небезпечного.

Анастасія Мітражик

Анастасії Мітражик зіграла Аліну — дружину Верби. Вона керівниця великої IT-компанії та мама 10-річного сина. Після зникнення чоловіка безвісти вона намагається жити далі, занурившись у роботу, тоді як за няньку з сином залишає Кречета.

Аліна намагатиметься продати свою компанію, щоб переїхати до матері у Польщу, та продаж виявляється не таким легким як здавалося спочатку. А ще їй доведеться розібратися у своїх заплутаних відчуттях.

Олег Симороз

Ветеран, активіст та громадський діяч Олег Симороз вперше з’явиться у кіно. Для цього він навіть пройшов акторські курси та провів на знімальному майданчику часу не менше за всіх головних героїв.

Олег погодився на цю історію через її правдивість у тому, як вона показує адаптацію ветерана. Він грає Ведмедя — ветерана, який допомагатиме іншим військовим, що повертаються з фронту та не знають, як жити далі.

