Пригоди, зухвалий гумор та нові сенси: вийшов трейлер серіалу Повернення на ICTV2

Напередодні Нового року вийшов новий тизер-трейлер серіалу ICTV2 Повернення. Сюжет цього проєкту доводить: навіть після найскладніших випробувань в житті може вистачити місця для пригод, зухвалого гумору та нових сенсів.

Серіал вийде на каналі ICTV2 вже у лютому 2026 року. В центрі історії — військовий Олександр Кречет (Євген Григор’єв), який після поранення мріє повернутися на фронт. Проте його зупиняє обіцянка загиблому побратиму Сергію Вербі (Олександр Рудинський).

На нього чекає абсолютно нова роль “няньки” для 10-річного сина друга. Кречет має допомогти хлопчику втілити мрію — створити унікальний дрон, “якого немає ані у Заходу, ані у Китаю”.

Іронічні суперечки Кречета з “голосом” загиблого побратима у голові змінюватимуться напруженою боротьбою з жорстоким бізнес-ворогом (Тарас Цимбалюк), який полює на родину друга.

Проєкт показує чесний досвід повернення військових з викликами та складнощами цивільного життя. Проте від депресивних нот вирішили відмовитися. За словами ветерана та одного із героїв проєкту Олега Симороза, сценарій показує ветеранів сильними, веселими та з крутим почуттям гумору.



Читати на тему Чорний гумор, братерство і любов: ICTV2 презентує новий серіал про військових Повернення

Виконавець головної ролі Євген Григорєв впевнений, що перегляд серіалу можна порівняти з поїздкою на позашляховику по пересіченій місцевості:

Буде трясти на вибоїнах минулого, але швидкість, драйв та вірний штурман поруч обов’язково приведуть до мети. Це серіал про надію, яка не дає зупинитися, про народження нових почуттів та про ту саму єдність, що робить нас непереможними. Тож дочекайтеся премʼєри.

Окрім зіркових акторів у проєкті брали участь ще понад 70 людей — це справжні ветерани та військові. Вони не лише виконували ролі, а й допомагали писати сценарій.



А попереду на глядачів чекає ще чимало інших новинок від Stalight Media.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!