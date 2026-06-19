День ангела Лілії 2026: коли святкує іменини чарівна бунтарка

Лілія має квіткове ім’я, і сама мов би квітка: світла, трохи загадкова і спокійна. Але водночас стійка духом і часом вольова. Якщо ти знаєш Лілю особисто — погодься, це ім’я пасує їй. Коли день ангела Лілії у 2026 році — всі дати та більше про характер іменинниці — у матеріалі.

День ангела Лілії: дати у 2026 році та значення імені

В Україні день ангела Лілії святкують кілька разів, хоча це ім’я не має власного святого покровителя в церковному календарі.

Найпопулярніші дати іменин у 2026 році: 29 квітня, 2 червня, 19 червня, 20 червня, 24 серпня, 10 вересня, 28 грудня.

Як підказує його звучання, ім’я Лілія походить від латинського lilium, що й означає лілія – символ чистоти, благодаті та краси. У християнській традиції лілія асоціюється із Божою матір’ю, іншими образами невинності.

А у середньовіччі цю квітку часто використовували як символ королівської влади, що також додає імені відтінку шляхетності.

Хоча деякі дослідники шукають в імені глибше коріння і знаходять зв’язки з легендарною Ліліт — нібито першою жінкою Адама. Ліліт перекладається як нічна тиша.

А ще є версія, що Лілія — це передана латиною форма давньоєврейського імені Сусанна, що перекладається як біла лілія.

Який характер у жінки, на ім’я Лілія

Ім’я Лілія, як правило, наділяє людину глибоким внутрішнім світом, тонкою інтуїцією й чуттєвістю.

Лілії часто дуже добрі, уважні до інших, вміють підтримати й вислухати, тяжіють до мистецтва — музики, живопису, поезії — і обирають відповідні творчі спеціальності.

Але і вдома, в колі рідних чи у колективі, вони дивовижним чином вміють створювати атмосферу гармонії. Зазвичай це делікатні, лагідні жінки.

Психолог Борис Хігір, який дослідив чимало імен, описує Лілію як чарівну, зовні спокійну та скромну, яка часто має багато прихильників.

Та за її зовнішньою ніжністю ховається впертість і сильний характер. Вона може твердо відстоювати власну думку, не поступатися принципами.

Лілія дуже популярна серед друзів, вона товариська, відкрита, емоційна, любить розваги, флірт і не тримає образ. З нею точно не засумуєш.

Дізнайся також про значення імені Марія, коли її іменини, та яким характером ім’я наділяє свою власницю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!