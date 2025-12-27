Приключения, дерзкий юмор и новые смыслы: вышел трейлер сериала Повернення на ICTV2

В канун Нового года вышел новый тизер-трейлер сериала ICTV2 Повернення. Сюжет этого проекта доказывает: даже после сложных испытаний в жизни может хватить места для приключений, дерзкого юмора и новых смыслов.

Сериал выйдет на канале ICTV2 в феврале 2026 года. В центре истории — военный Александр Кречет (Евгений Григорьев), после ранения мечтающий вернуться на фронт. Однако его останавливает обещание погибшему побратиму Сергею Вербе (Александр Рудинский).

Его ждет совершенно новая роль “няни” для 10-летнего сына друга. Кречет должен помочь мальчику воплотить мечту — создать уникальный дрон, “которого нет ни у запада, ни у Китая”.

Иронические споры Кречета с “голосом” погибшего побратима в голове будут сменяться напряженной борьбой с жестоким бизнес-врагом (Тарас Цымбалюк), охотящимся на семью друга.

Проект показывает честный опыт возвращения военных с вызовами и сложностями гражданской жизни. Однако от депрессивных нот решили отказаться. По словам ветерана и одного из героев проекта Олега Симороза, сценарий показывает ветеранов сильными, веселыми и с крутым чувством юмора.

Читать по теме Черный юмор, братство и любовь: ICTV2 представит новый сериал о военных Повернення

Исполнитель главной роли Евгений Григорьев уверен, что просмотр сериала можно сравнить с поездкой на внедорожнике по пересеченной местности:

Будет трясти на выбоинах прошлого, но скорость, драйв и верный штурман рядом обязательно приведут к цели. Это сериал о надежде, которая не дает остановиться, о рождении новых чувств и о том же единстве, что делает нас непобедимыми. Так что дождитесь премьеры.

Кроме звездных актеров, в проекте принимали участие еще более 70 человек — это настоящие ветераны и военные. Они не только играли роли, но и помогали писать сценарий.

А впереди зрителей ждет еще немало других новинок от Stalight Media.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!