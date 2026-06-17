Кінокомпанія Universal випустила перший трейлер мультфільму Шрек 5

Американська кінокомпанія Universal опублікувала перший тизер-трейлер довгоочікуваної анімаційної стрічки Шрек 5, подарувавши глядачам перший погляд на нові пригоди улюблених героїв — читай в матеріалі, коли запланований вихід нової частини франшизи.

Шрек 5: коли вийде нова частина

Прем’єра п’ятої частини франшизи запланована на 30 червня 2027 року, а сам ролик вийшов за рік до релізу.

До своїх культових ролей озвучування повернувся зірковий склад акторів: Майк Маєрс знову подарував свій голос Шреку, Едді Мерфі озвучив Віслюка, а Кемерон Діас повернулася до ролі принцеси Фіони.

Крім того, у п’ятій частині глядачі почують голоси нових відомих акторів, які озвучили вже дорослих дітей головних героїв — Феліцію, Фергуса та Фаркла.

Їхні ролі виконали популярна акторка Зендея, комік шоу Saturday Night Live Марчелло Ернандес та зірка майбутнього фільму Супермен Скайлер Джізондо.

Читати на тему Мандалорець і Ґроґу 2026: коли вийде продовження франшизи в Україні Що відомо про сюжет продовження франшизи та які актори взяли участь у зйомці фільму?

Фільм Шрек 5: сюжет трейлера

Оприлюднений трейлер розпочинається з книги казок, яка коротко переказує історію першої частини 2001 року, проте Віслюк перериває закадровий голос і заявляє про необхідність нового іміджу, що художньо пояснює дещо оновлений та сучасніший стиль анімації казкових істот.

Далі за сюжетом давні друзі знову вирушають у подорож магічним королівством Далеко-Далеко, де натрапляють на велетня, представників правоохоронних органів та моторошного сніговика, який є пародією на Олафа з діснеївського мультфільму Крижане серце.

Також у ролику з’являється улюблений персонаж Коржик, а завершується відео кумедною сценою, де Шрек, Фіона, їхні дорослі діти та Віслюк опиняються за ґратами у тюремній камері, поки Віслюк дратує Шрека своїм виконанням пісень Baby Come Back та Roxanne.

Раніше ми розповідали, коли вийде 5 сезон Невколупного — читай в матеріалі, чи відома дата релізу нової частини.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!