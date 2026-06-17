Стиль життя

Кінокомпанія Universal випустила перший трейлер мультфільму Шрек 5

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Червня 2026, 12:00 2 хв.
шрек 5 коли вийде
Фото IMDb

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