Кинокомпания Universal выпустила первый трейлер мультфильма Шрек 5

Американская кинокомпания Universal опубликовала первый тизер-трейлер долгожданной анимационной ленты Шрек 5, подарив зрителям первый взгляд на новые похождения любимых героев — читай в материале, когда запланирован выход новой части франшизы.

Шрек 5: когда выйдет новая часть

Премьера пятой части франшизы намечена на 30 июня 2027 года, а сам ролик вышел за год до релиза.

К своим культовым ролям озвучивания вернулся звездный состав актеров: Майк Майерс снова подарил свой голос Шреку, Эдди Мерфи озвучил Вислюка, а Кэмерон Диас вернулась к роли принцессы Фионы.

Кроме того, в пятой части зрители услышат голоса новых известных актеров, озвучивших уже взрослых детей главных героев Фелицию, Фергуса и Фаркла.

Их роли исполнили популярная актриса Зендея, комик шоу Saturday Night Live Марчелло Эрнандес и звезда будущего фильма Супермен Скайлер Джизондо.

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Фильм Шрек 5: сюжет трейлера

Обнародованный трейлер начинается с книги сказок, кратко излагающей историю первой части 2001 года, однако Вислюк прерывает закадровый голос и заявляет о необходимости нового имиджа, художественно объясняющего несколько обновленный и современный стиль анимации сказочных существ.

Далее по сюжету давние друзья снова отправляются в путешествие по магическому королевству Далеко-Далеко, где встречают великана, представителей правоохранительных органов и жуткого снеговика, который является пародией на Олафа из диснеевского мультфильма Ледяное сердце.

Также в ролике появляется любимый персонаж Коржик, а завершается видео забавной сценой, где Шрек, Фиона, их взрослые дети и Вислюк оказываются за решеткой в ​​тюремной камере, пока Вислюк раздражает Шрека своим исполнением песен Baby Come Back и Roxanne.

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