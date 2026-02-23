Серіал Поверення: скільки серій має 1 сезон та чи буде продовження

22 лютого 2026 року на телеканалі ICTV2 відбулася прем’єра унікального для українського медіапростору проєкту — Повернення. Це не просто чергова телевізійна історія, а перший серіал про ветерана російсько-української війни, над яким на всіх етапах — від сценарію до зйолок — працювали безпосередні учасники бойових дій.

Проєкт від продакшену Onset films ставить за мету чесно, з дрібкою чорного гумору та глибокою драмою показати шлях воїна, який повертається не на фронт, а до складного, часом абсурдного цивільного життя.

Повернення: скільки серій в серіалі та чи буде продовження

Серіал знятий у жанрі драмеді — це 8 епізодів по 45 хвилин, де глибокі психологічні моменти чергуються з гострим армійським гумором. Над проєктом працювала режисерка-постановниця Юлія Павлова за сценарієм Слави Бабенкова, Юрія Русіна та шоуранера Дмитра Хрипуна. Офіційного підтвердження від виробників щодо дати виходу другого сезону немає.

У центрі розповіді — фаховий військовий Олександр Кречет, який після важкого поранення та ампутації змушений адаптуватися до нової реальності. Його повернення до себе починається у момент, коли він приходить до тями й виявляє, що у його голові оселився привид загиблого побратима — Сергія Верби.

Кречет бере на себе місію підтримати дружину й сина друга, допомагаючи їм пережити втрату. Через низку трагікомічних ситуацій, виклики побуту та внутрішні трансформації головний герой намагається знайти своє місце у світі, де більше немає лінії фронту, але боротьба за власну ідентичність триває щодня.

Серіал Повернення: де дивитися новинку

Проєкт створювався у тісній співпраці з ветеранськими організаціями, а компанії Starlight Media та Onset films пішли ще далі, запустивши програму стажування для ветеранів, які прагнуть опанувати медійні професії та спробувати себе у кіновиробництві.

Глядачі можуть переглянути всі серії Повернення на декількох майданчиках:

В ефірі телеканалу ICTV2.

На платформі Київстар ТБ.

На офіційному сайті ictv.ua.

На YouTube-каналі Серіали ICTV.

Телепортал: https://teleportal.ua/ua/serials/ictv/povernennya/2026.

Це серіал про те, що справжній дім — це не лише стіни, а люди, які готові прийняти тебе нового, і про те, що гумор часто стає єдиною зброєю, здатною вилікувати невидимі рани.

Фото: ICTV2.

Раніше ми писали, у яких фільмах та серіалах знімався Тарас Цимбалюк — читай в матеріалі, в яких стрічках його можна побачити.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!