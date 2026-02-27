Серіал Живий: скільки серій вийшло та як знімали стрічку

24 лютого 2026 року, у символічну дату для кожного українця, на телеканалі 2+2 відбулася прем’єра воєнної драми Живий. Ця стрічка не є вихором художньої уяви сценаристів, а базується на неймовірній реальній історії порятунку командира батальйону спецпризначення ГУР МО Артан Руслана Фінчука, відомого за позивним Хохол.

Проєкт, створений за підтримки Держкіно, покликаний показати не лише технічний бік розвідки, а й ту надлюдську силу духу, яка дозволяє вижити там, де це здається фізично неможливим.

Серіал Живий 2026: кількість серій та сюжет

В основі сюжету серіалу Живий, який складається з 4 серій, лежать події осені 2023 року. Під час виконання надскладного бойового завдання Руслан Фінчук, рятуючи своїх бійців, опинився відрізаним від підрозділу в глибокому тилу противника. Тривалий час його вважали загиблим, оскільки зв’язок був повністю втрачений.

Проте командир вижив: поранений, без води та їжі, він протягом трьох діб просувався до своїх. Його шлях пролягав через заміновані території під постійним наглядом ворожих дронів та прицілами снайперів. Вижити йому допомогла не лише військова підготовка, а й внутрішня дисципліна та відчуття відповідальності перед побратимами й родиною.

Серіал Живий 2026: поза кадром

Виробництвом серіалу займалася команда ТЕТ Продакшн під керівництвом режисерів Сергія Сторожева та Олексія Єсакова. Одним із найбільших викликів для знімальної групи стала робота в умовах воєнного стану.

Оскільки драма насичена піротехнічними ефектами, стрільбою та вибухами, команді довелося отримувати численні дозволи для зйомок на полігонах під Києвом, щоб не спровокувати паніку серед цивільного населення.

Головну роль — Руслана Фінчука — виконав відомий актор театру і кіно Андрій Ісаєнко. Вибір був невипадковим, адже актор має досвід роботи у знакових мілітарних проєктах, таких як Кіборги.

Важливою особливістю кастингу стало те, що частина задіяних акторів на момент зйомок уже самі були військовослужбовцями Збройних Сил України, що іноді створювало труднощі з їхньою присутністю на майданчику, але водночас наповнило гру особливим розумінням контексту.

Живий — це не просто екшн, а данина шани тим героям, які часто залишаються в тіні офіційних зведень. Це розповідь про ціну свободи та про те, що навіть у найтемніші миті надія та вірність присязі можуть творити справжні дива.

