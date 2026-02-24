Серіал Зворотний напрямок: скільки серій уже вийшло та чи буде продовження

Українські серіали продовжують підкорювати глядачів глибокими драмами та несподіваними сюжетними поворотами. Новинка сезону — серіал Зворотний напрямок від творців популярного Реваншу — вже встиг стати однією з головних тем для обговорення.

Ми зібрали всю актуальну інформацію про серіал Зворотний напрямок: про що сюжет, скільки серій заплановано та чи отримає історія продовження.

Скільки серій у серіалі Зворотний напрямок та про що сюжет

У центрі подій — дівчина Дарина, чиє життя руйнується після смерті батьків. Потрапивши під опіку жорстокої тітки, вона змушена виборювати власну свободу. Доля зводить її з Романом Борисовим — бізнесменом, який розчарувався в людях. Їхній фіктивний шлюб, наповнений взаємною неприязню, стає початком неймовірної трансформації почуттів.

Автори підготували для нас насичену історію, яка розкривається протягом 16 епізодів. Кожна серія тримає в напрузі, адже героям доводиться проходити через зради, боротьбу за спадок та очікування дитини в умовах постійного протистояння.

Зворотний напрямок 1 сезон: скільки серій та де подивитися онлайн

Для тих, хто не встигає стежити за ефіром, актуальною є інформація про доступність контенту. Отже, зворотній напрямок 1 сезон скільки серій отримав офіційно? Як ми вже зазначали, це повноцінна історія на 16 частин. Подивитися анонси та самі епізоди можна на офіційному сайті телеканалу 1+1.

У серіалі знялися відомі українські актори: Олеся Надєєва, Павло Текучев, Тетяна Злова та Олександр Піскунов.

Зворотній напрямок 2 сезон: буде чи ні — офіційна відповідь акторів

Оскільки перша частина серіалу викликала неабиякий ажіотаж, мережею почали ширитися чутки про продовження. Глядачі активно запитують: зворотній напрямок 2 сезон буде чи ні? Відповідь на це дала виконавиця головної ролі Олеся Надєєва у своєму Instagram.

Акторка зізналася, що другого сезону, найімовірніше, не буде. За її словами, перший сезон має логічне та зрозуміле завершення, яке не потребує розтягування сюжету. Крім того, Олеся жартома згадала про курйозний момент із виробництва:

Та і не дуже хочеться, щоб мене знову переозвучили. Дякую, вистачило першого сезону, — написала Надєєва.

Нагадаємо, що з незрозумілих причин голос головної героїні в серіалі був замінений під час дубляжу.

Головне фото: Скріншот з серіалу.

