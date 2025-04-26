Садоводство и огород

Совсем скоро ты почувствуешь ее аромат: когда цветет сирень и сколько это длится

Богдана Макалюк, журналист сайта 26 апреля 2025, 14:15
Когда расцветает сирень в Украине
Фото Pexels
Совсем скоро ты почувствуешь ее аромат: когда цветет сирень и сколько это длится
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Совсем скоро ты почувствуешь ее аромат: когда цветет сирень и сколько это длится
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