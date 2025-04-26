Совсем скоро ты почувствуешь ее аромат: когда цветет сирень и сколько это длится

Сирень — один из любимых цветущих растений весны. Ее можно увидеть на многих улицах, флористы делают с сиренью букеты, а кафе украшают свои залы. Сирень славится своим сильным и стойким ароматом. Перепутать ее почти невозможно.

Мы расскажем, когда цветет сирень, как долго это длится и какой уход ей нужен.

Когда цветет сирень

Сирень цветет в разное время, в зависимости от вида и погоды. В Украине сирень обычно расцветает в мае. Однако, если погода холодная, сирень расцветает в конце мая или в начале июня.

Но если весна ранняя и теплая, цветы на кустах могут появиться в конце апреля. Также это зависит от региона. Ведь на Востоке и Юге Украины теплее.

Существует около 27 видов сирени, их делят по строению цветочка на три основных вида:

простая;

полумахровая;

махровая.

И все они имеют разный аромат, который зависит даже от цвета сирени.

Как долго цветет сирень

Сирень цветет один-два месяца. Но из-за жары и палящего солнца цветочки могут сгорать и портиться. Поэтому за кустом нужно хорошо ухаживать.

Читать по теме

Уход за сиренью

Сирень считается не очень прихотливым растением, но ей все равно нужен уход. Самое главное для нее — регулярное рыхление земли. Особенно, когда сирень молодая. Рыхление способствует хорошему доступу влаги и воздуха к почве. Куст нужно беречь от заморозков весной и от засухи летом.

Поливать сирень нужно обильно, делать это в первой половине лета. Но если погода в этот период дождливая, делать этого не нужно. Для полива можно использовать до тридцати литров на один метр квадратный.

Что касается второй половины лета, поливать сирень нужно только в случае засухи. В ином случае это спровоцирует повторное пробуждение почек.

Мы радуемся, когда наша клумба усеяна разными яркими цветами. Ранее мы рассказывали, когда сеять люцерну весной.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.