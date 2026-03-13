Когда цветут магнолии в Киеве в 2026 и как долго можно любоваться их красотой

Цветение магнолий привлекает тысячи киевлян и гостей города в парки и скверы, и они на какое-то время превращаются в людские муравейники, что кипят возле цветущих деревьев.

Цветы удивительной красоты приносят краски весны в нашу военную жизнь. Они появляются задолго до того, как распустятся первые листочки, и манят своей фотогеничностью. Поэтому неудивительно, что деревья на несколько недель становятся уникальными селфи‑локациями.

Когда цветут магнолии в Киеве в 2026 — рассказываем в материале.

Когда цветут магнолии в Киеве 2026

В прошлом году первые магнолии зацвели в Киеве в двадцатых числах марта.

Но, считают биологи, цветы опередили свой природный график, ведь зима была необычно тёплой.

В этом году вернулись зимние холода, и, вероятно, магнолии в Киеве начнут распускаться в начале–середине апреля.

Хотя советуем внимательно следить за соцсетями — они первыми сообщают, что цветы уже появились и зовут полюбоваться ими.

Магнолии цветут обычно около двух недель, поэтому стоит заранее планировать прогулки, чтобы не пропустить самые яркие моменты.

Всем известны сады магнолий в ботанических садах им. Фомина и им. Гришка. Но деревья магнолий растут во многих парках столицы: на Пейзажной аллее, в парках Наталка, Перемога, Видрадный, им. Николы Зерова, Орлятко, в Соломенском ландшафтном парке, скверах им. Максима Шаповала и Железнодорожном, а также на площади Петра Кривоноса.

Каждая из этих локаций имеет свой неповторимый шарм и создаёт красивый весенний антураж для фото.

Так что если хочешь увидеть магнолии во всём цветении, следи за погодой и соцсетями и планируй свои весенние прогулки. И обязательно сделай фото, чтобы поймать в кадр эту экзотическую красоту!

