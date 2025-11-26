Лікар онлайн: як перевірити ліцензію та чи законно отримувати рецепт у Zoom

Сьогодні потрапити до лікаря можна не встаючи з дивана: пару кліків, відеодзвінок — і рецепт у кишені. Звучить як мрія, особливо в умовах війни та постійного браку часу. Але що робити, якщо після такої зустрічі стан погіршився, а лікар розводить руками?

Про те, де проходить тонка межа між зручним сервісом і небезпечною халтурою, розповіли експерти для УП. Життя.

Телемедицина vs. просто поговорити

Багато хто плутає поняття. Справжня телемедицина — це серйозний процес, часто лікар — лікар.

Це класична телемедицина: регульована, професійна, корисна. Наприклад, лікар у невеликій районній лікарні має пацієнта зі складним випадком. Він може через захищену систему зв’язатися з колегами з інституту, які навіть можуть оглянути пацієнта дистанційно і провести консиліум, — пояснюють медичні адвокати.

А от те, що ми звикли називати онлайн-консультацією (листування у месенджері чи дзвінок у Zoom), часто потрапляє у сіру зону. Юристи попереджають: щоб така послуга була законною, вона має відповідати суворим вимогам:

Лікар повинен мати ліцензію (перевірити можна на сайті МОЗ);

Консультація має бути зафіксована в електронній системі (ЕСОЗ) . Немає запису — немає доказу, що прийом взагалі був;

Пацієнт має дати інформовану згоду .

Інформаційні послуги замість лікування

Найбільша пастка — лікарі-ФОПи, які працюють без медичної ліцензії. Отримати її складно і дорого (потрібне приміщення, обладнання), тому деякі хитрують, оформлюючи свою діяльність як надання інформаційних послуг.

Насправді ж вони фактично здійснюють медичну діяльність без ліцензії. Це небезпечна практика і для пацієнтів (бо у разі шкоди вони не зможуть довести, що отримували саме медичну послугу), і для лікарів, — застерігають експерти.

Якщо вам просто скинули номер картки за пораду у Viber — ви юридично незахищені.

Діагноз по аватарці: чи реально це

Медики одностайні: серйозні діагнози через екран не ставлять. У клініці МЕДІКОМ зазначають, що онлайн — це верхівка айсберга, бо без пальпації чи прослуховування повної картини не буде.

Сімейний лікар Вадим Вус порівнює дистанційну діагностику з мистецтвом ймовірності:

Телефоном лікар формує радше припущення, а не остаточний діагноз. Американська практика – виписувати кілька ймовірних варіантів (“грип, але може бути COVID чи пневмонія) і давати чіткі інструкції.

А як щодо антибіотиків

Це найгостріше питання. Офіційно: електронний рецепт на антибіотик можливий лише після консультації, зафіксованої в ЕСОЗ. Фото папірця у месенджері в аптеці не приймуть.

Моя позиція – в окремих очевидних випадках, коли ти отримуєш фото фурункула чи бачиш гній на мигдаликах, антибіотик можна призначити швидко. Водночас 10 хвилин на консультацію і призначення препарату – часто замало, необережність і поспіх можуть стимулювати надмірні призначення, — ділиться лікар Вадим Вус.

Щоб уберегти себе, пацієнтові варто дотримуватися кількох простих правил.

Передусім перевіряйте, хто саме вас консультує: справжній лікар з чинною ліцензією чи просто медичний консультант без відповідних повноважень. Завжди просіть письмовий висновок, адже усні поради неможливо використати як доказ у разі помилки.

Юристи наводять показовий приклад: жінка спілкується з гінекологом онлайн, лікар її не оглядає, а потім у неї виявляють рак. Якщо немає жодних записів, довести, що медик щось пропустив, фактично неможливо.

І нарешті, не покладайтеся на онлайн-консультації у складних чи небезпечних ситуаціях. Біль у животі, підозра на перелом або серйозна інфекція — це привід йти на очний огляд, а не чекати, що дистанційний лікар розв’язати проблему.

Під час воєнного стану МОЗ спростило правила. Тепер телемедицина стала порятунком для тих, хто в окупації або на фронті. У екстрених випадках (наприклад, поранення) допомогу надають навіть без негайної реєстрації в системі. Але це — виняток, а не правило для мирного життя.

