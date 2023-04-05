Отримай Е-рецепт та консультації швидко і без черг: як працює застосунок Helsi.me

З 1 квітня українці можуть придбати низку ліків лише за рецептом. Однак не завжди є можливість звернутися до сімейного лікаря.

Медичний провайдер Helsi запустив новий сервіс термінових онлайн-консультацій. За його допомогою українці, які перебувають вдома і які живуть за кордоном, можуть отримати екстрену консультацію та Е-рецепт на ліки.

Розповідаємо, як працює сервіс Helsi.me, в яких випадках він може виявитися дуже дієвим помічником, скільки триває і коштує консультація та чи достатньо кваліфікованими там є лікарі.

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Як працює Helsi.me

Сервіс Helsi.me надає термінову допомогу. Для цього просто слід зайти в застосунок, авторизуватися та обрати зручний формат для спілкування з лікарем: аудіо-, відеозв’язок чи чат.

Лікар надасть усі стандартні послуги: проконсультує, випише повторний рецепт чи направлення до вузькопрофільного спеціаліста.

Основна перевага термінової консультації — чекати на зустріч з лікарем доведеться лише п’ять хвилин. Після надходження заявки лікар перегляне скаргу і вирішить, чи зможе надати якісну консультацію.

Система не відправляє автоматично пацієнтів до лікарів. Саме лікар зі знаннями у конкретній спеціалізації ознайомлюється з медкартою і вирішує, чи буде консультувати. Якщо він вважає, що впорається, то телефонує чи пише пацієнтові у застосунку.

До системи долучені лікарі з найвищими рейтингами та інтегрованими відгуками. Кожен медпрацівник термінових онлайн-консультацій має медичну ліцензію, проходить відбір та навчання, тому заміна лікаря не передбачена.

Тривалість термінової онлайн-консультації — близько 15 хвилин, у складних випадках лікар самостійно продовжить час.

У разі потреби ти можеш відкликати заявку до початку консультації. Якщо ж консультація не відбулася через те, що не знайшовся лікар, заявка автоматично скасується через дві години, а гроші повернуться на твій рахунок.

Якщо ж зустріч перервалася, наприклад, через відсутність світла, лікар сконтактує з тобою пізніше і завершить консультацію. В будь-якому разі оплата відбувається лише після повного отримання послуги.

Вартість консультації становить 200 грн. Лікар, що надає послугу, отримує дві третини коштів.

Кому така послуга буде корисною?

Сервіс є корисним:

у напівекстрених випадках, коли підстав для виклику швидкої недостатньо, але конструктивні поради лікаря заощадять час та гроші у подальшому лікуванні;

коли треба почути другу думку спеціаліста, наприклад, щоб підтвердити раніше встановлений діагноз. Лабораторні дослідження можна прикріпити до консультації та показати лікарю усю динаміку;

для тих, чий сімейний лікар має щільний графік, а консультація, довідка чи е-рецепт потрібні негайно;

для пацієнтів, які перебувають за кордоном і не мають змоги відвідати україномовного лікаря.

Як записатися на консультацію мені чи рідним: інструкція

Після авторизації у застосунку Helsi потрібно обрати розділ Сервіси, а потім розділ Термінова онлайн-консультація. Обери, для кого хочеш створити консультацію. Ти можеш створити її для себе чи рідних: дітей, батьків тощо.

У застосунку передбачені замовлення і сплата за послуги з боку мами або батька для своєї дитини. Усе це відбувається з облікового запису батьків, а лікар вже працюватиме з дитячою медкарткою.

У момент консультації важлива присутність когось із батьків або ж інших законних представників дитини.

Якщо ж пацієнт повнолітній, приміром, син замовляє консультацію для батьків, треба підтвердити свій зв’язок у розділі Пов’язані особи через смс-повідомлення та обрати картку батька чи мами.

Оплата відбудеться з боку замовника, а отримувачем буде пацієнт, якого вказали у зверненні. Технічно передбачено, що лікар зможе сконтактувати як з пацієнтом, так і з замовником.

Через війну багато хто втратив доступ до медичної допомоги. Тому волонтери створили застосунок, який допоможе підтримувати зв’язок із медиками.

Як отримати безоплатну медичну онлайн-консультацію через Telegram-бот Лікар на війні, читай у матеріалі.

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