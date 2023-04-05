Отримай Е-рецепт та консультації швидко і без черг: як працює застосунок Helsi.me

З 1 квітня українці можуть придбати низку ліків лише за рецептом. Однак не завжди є можливість звернутися до сімейного лікаря.
Медичний провайдер Helsi запустив новий сервіс термінових онлайн-консультацій. За його допомогою українці, які перебувають вдома і які живуть за кордоном, можуть отримати екстрену консультацію та Е-рецепт на ліки.
Розповідаємо, як працює сервіс Helsi.me, в яких випадках він може виявитися дуже дієвим помічником, скільки триває і коштує консультація та чи достатньо кваліфікованими там є лікарі.
Сервіс Helsi.me надає термінову допомогу. Для цього просто слід зайти в застосунок, авторизуватися та обрати зручний формат для спілкування з лікарем: аудіо-, відеозв’язок чи чат.
Лікар надасть усі стандартні послуги: проконсультує, випише повторний рецепт чи направлення до вузькопрофільного спеціаліста.
Лікар надасть усі стандартні послуги: проконсультує, випише повторний рецепт чи направлення до вузькопрофільного спеціаліста.
Основна перевага термінової консультації — чекати на зустріч з лікарем доведеться лише п’ять хвилин. Після надходження заявки лікар перегляне скаргу і вирішить, чи зможе надати якісну консультацію.
Система не відправляє автоматично пацієнтів до лікарів. Саме лікар зі знаннями у конкретній спеціалізації ознайомлюється з медкартою і вирішує, чи буде консультувати. Якщо він вважає, що впорається, то телефонує чи пише пацієнтові у застосунку.
До системи долучені лікарі з найвищими рейтингами та інтегрованими відгуками. Кожен медпрацівник термінових онлайн-консультацій має медичну ліцензію, проходить відбір та навчання, тому заміна лікаря не передбачена.
Тривалість термінової онлайн-консультації — близько 15 хвилин, у складних випадках лікар самостійно продовжить час.
Тривалість термінової онлайн-консультації — близько 15 хвилин, у складних випадках лікар самостійно продовжить час.
У разі потреби ти можеш відкликати заявку до початку консультації. Якщо ж консультація не відбулася через те, що не знайшовся лікар, заявка автоматично скасується через дві години, а гроші повернуться на твій рахунок.
Якщо ж зустріч перервалася, наприклад, через відсутність світла, лікар сконтактує з тобою пізніше і завершить консультацію. В будь-якому разі оплата відбувається лише після повного отримання послуги.
Вартість консультації становить 200 грн. Лікар, що надає послугу, отримує дві третини коштів.
Сервіс є корисним:
Після авторизації у застосунку Helsi потрібно обрати розділ Сервіси, а потім розділ Термінова онлайн-консультація. Обери, для кого хочеш створити консультацію. Ти можеш створити її для себе чи рідних: дітей, батьків тощо.
У застосунку передбачені замовлення і сплата за послуги з боку мами або батька для своєї дитини. Усе це відбувається з облікового запису батьків, а лікар вже працюватиме з дитячою медкарткою.
У момент консультації важлива присутність когось із батьків або ж інших законних представників дитини.
У момент консультації важлива присутність когось із батьків або ж інших законних представників дитини.
Якщо ж пацієнт повнолітній, приміром, син замовляє консультацію для батьків, треба підтвердити свій зв’язок у розділі Пов’язані особи через смс-повідомлення та обрати картку батька чи мами.
Оплата відбудеться з боку замовника, а отримувачем буде пацієнт, якого вказали у зверненні. Технічно передбачено, що лікар зможе сконтактувати як з пацієнтом, так і з замовником.
Через війну багато хто втратив доступ до медичної допомоги. Тому волонтери створили застосунок, який допоможе підтримувати зв’язок із медиками.
Як отримати безоплатну медичну онлайн-консультацію через Telegram-бот Лікар на війні, читай у матеріалі.
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