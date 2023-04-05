Здоров'я та краса

Отримай Е-рецепт та консультації швидко і без черг: як працює застосунок Helsi.me

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 08:00
helsi.me
Фото: Pexels

Більше новин
Коли саджати гладіолуси навесні 2023 року: терміни посадки
Одні з найбажаніших квітів! Коли саджати гладіолуси навесні 2023 — оптимальні терміни
Зміни дитячих виплат в 2023 році: що зміниться
Дитячі виплати 2023: чи зміниться розмір грошової допомоги та чого чекати
Магнітні бурі у квітні 2023 – календар небезпечних дат
Магнітні бурі у квітні: ефект від сильних сонячних спалахів можуть відчути навіть не метеозалежні
розлучення
Це ще не кінець життя! Як жити далі та де шукати мотивацію військовому, якщо дружина вирішила розлучитися
Дивитись більше

Матеріали по темі

міфи про презервативи
“Не ті відчуття” та “завжди в кишені”: міфи про презервативи, які ти маєш знати
Як зробити ряжанку в домашніх умовах
Смак дитинства: як зробити ряжанку в домашніх умовах — рецепт
Отримай Е-рецепт та консультації швидко і без черг: як працює застосунок Helsi.me
Як зміцнити імунітет дорослому: що їсти, які вітаміни пити, а чого уникати
Що зміниться з 1 квітня 2023 року — комунальні тарифи, пенсії, ліки за рецептом
Комунальні тарифи, пенсії, платежі нового покоління — які зміни чекають на українців у квітні

Відео
0:02:24
волонтери Франківськ

Два джипи і швидка за домашню випічку! У волонтерів з Франківська є свій секрет
Карта бойових дій в Україні
Відбито близько 20 атак противника на Бахмутському напрямку: карта бойових дій в Україні 5 квітня в режимі онлайн
0:03:44
Оборона Чернігова
Чернігів стримував 20 тисяч окупантів! Як обороняли місто — розповідають нацгвардійці
0:02:27
Дніпро таксі
У Дніпрі з’явилося незвичне таксі: водієві допомагає песик Бені
0:06:02
Олександра Андріяшина
“Ми нагадуємо про головне і тихо молимось”: перша в Україні військова капеланка про труднощі у роботі
0:10:41
Черги на кордоні з Польщею: куди їдуть українці
Величезні черги на кордоні з Польщею: чому виникли та куди їдуть українці
0:02:15
британські фермери
Пікапи для миру: британські фермери започаткували акцію на підтримку ЗСУ
0:04:36
Павло Юхимчук
Від смерті у Бахмуті врятував телефон! Неймовірна історія бійця 93-ї бригади
0:10:41
Скільки ухилянтів ловлять на кордоні
Відмовляти доводиться щоденно. Скільки ухилянтів ловлять на українському кордоні
0:07:17
Карта бойових дій в Україні
Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка — в епіцентрі уваги ворога: карта бойових дій в Україні 4 квітня в режимі онлайн
Більше відео
Суп з сочевиці легкий рецепт
Читати далі
Надовго тамує голод та не шкодить фігурі — рецепт супу з сочевиці від Вікторії Маремухи
міфи про презервативи
Читати далі
“Не ті відчуття” та “завжди в кишені”: міфи про презервативи, які ти маєш знати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь