Получи Е-рецепт и консультации быстро и без очередей: как работает приложение Helsi.me

С 1 апреля украинцы могут приобрести ряд лекарств только по рецепту. Однако не всегда есть возможность обратиться к семейному врачу.

Медицинский провайдер Helsi запустил новый сервис срочных онлайн-консультаций. С его помощью украинцы, находящиеся дома и живущие за границей, могут получить экстренную консультацию и Е-рецепт на лекарства.

Мы рассказали, как работает сервис Helsi.me, в каких случаях он может оказаться очень действенным помощником, сколько длится и стоит консультация и достаточно ли квалифицированные там врачи.

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Как работает Helsi.me

Сервис Helsi.me оказывает срочную помощь. Для этого просто нужно зайти в приложение, авторизоваться и выбрать удобный формат для общения с врачом: аудио-, видеосвязь или чат.

Врач предоставит все стандартные услуги: проконсультирует, выпишет повторный рецепт или направление к узкопрофильному специалисту.

Основное преимущество срочной консультации — ждать встречи с врачом придется всего пять минут. После поступления заявки врач пересмотрит жалобу и решит, сможет ли предоставить качественную консультацию.

Система не отправляет пациентов врачам автоматически. Именно врач со знаниями в конкретной специализации знакомится с медкартой и решает, будет ли консультировать. Если он считает, что справится, то звонит по телефону или пишет пациенту в приложении.

В систему включены врачи с высокими рейтингами и интегрированными отзывами. Каждый медработник срочных онлайн-консультаций имеет медицинскую лицензию, проходит отбор и обучение, поэтому замена врача не предусмотрена.

Продолжительность срочной онлайн-консультации около 15 минут, в сложных случаях врач самостоятельно продлит время.

В случае необходимости ты можешь отозвать заявку до начала консультации. Если консультация не состоялась потому, что врач не нашелся, заявка автоматически отменится через два часа, а деньги вернутся на твой счет.

Если встреча прервалась, например, из-за отсутствия света, врач сконтактирует с тобой позже и завершит консультацию. В любом случае оплата производится только после полного получения услуги.

Стоимость консультации составляет 200 грн. Врач, оказывающий услугу, получает 2/3 средств.

Кому такая услуга будет полезна?

Сервис полезен:

в полуэкстренных случаях, когда оснований для вызова скорой недостаточно, но конструктивные советы врача сэкономят время и деньги в дальнейшем лечении;

когда нужно услышать второе мнение специалиста, например, чтобы подтвердить ранее установленный диагноз. Лабораторные исследования можно прикрепить к консультации и показать врачу всю динамику;

для тех, чей семейный врач имеет плотный график, а консультация, справка или е-рецепт нужны немедленно;

для пациентов, которые находятся за границей и не имеют возможности посетить украиноязычного врача.

Как записаться на консультацию мне или родным: инструкция

После авторизации в приложении Helsi необходимо выбрать раздел Сервисы, а затем раздел Срочная онлайн-консультация. Выбери, для кого хочешь создать консультацию. Ты можешь создать ее для себя или для родных: детей, родителей и т. д.

В приложении предусмотрены заказ и оплата услуг со стороны мамы или отца для своего ребенка. Все это происходит в учетной записи родителей, а врач уже будет работать с детской медкартой.

В момент консультации важно присутствие кого-либо из родителей или других законных представителей ребенка.

Если пациент совершеннолетний, например, сын заказывает консультацию для родителей, нужно подтвердить свою связь в разделе Связанные лица через смс-сообщения и выбрать карточку отца или мамы.

Оплата произойдет со стороны заказчика, а получателем будет пациент, указанный в обращении. Технически предусмотрено, что врач сможет контактировать как с пациентом, так и с заказчиком.

Из-за войны многие потеряли доступ к медицинской помощи. Поэтому волонтеры создали приложение, которое поможет поддерживать связь с медиками.

Как получить бесплатную медицинскую онлайн-консультацию через Telegram-бот Доктор на войне, читай в материале.

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