Получи Е-рецепт и консультации быстро и без очередей: как работает приложение Helsi.me

С 1 апреля украинцы могут приобрести ряд лекарств только по рецепту. Однако не всегда есть возможность обратиться к семейному врачу.
Медицинский провайдер Helsi запустил новый сервис срочных онлайн-консультаций. С его помощью украинцы, находящиеся дома и живущие за границей, могут получить экстренную консультацию и Е-рецепт на лекарства.
Мы рассказали, как работает сервис Helsi.me, в каких случаях он может оказаться очень действенным помощником, сколько длится и стоит консультация и достаточно ли квалифицированные там врачи.
Сервис Helsi.me оказывает срочную помощь. Для этого просто нужно зайти в приложение, авторизоваться и выбрать удобный формат для общения с врачом: аудио-, видеосвязь или чат.
Врач предоставит все стандартные услуги: проконсультирует, выпишет повторный рецепт или направление к узкопрофильному специалисту.
Врач предоставит все стандартные услуги: проконсультирует, выпишет повторный рецепт или направление к узкопрофильному специалисту.
Основное преимущество срочной консультации — ждать встречи с врачом придется всего пять минут. После поступления заявки врач пересмотрит жалобу и решит, сможет ли предоставить качественную консультацию.
Система не отправляет пациентов врачам автоматически. Именно врач со знаниями в конкретной специализации знакомится с медкартой и решает, будет ли консультировать. Если он считает, что справится, то звонит по телефону или пишет пациенту в приложении.
В систему включены врачи с высокими рейтингами и интегрированными отзывами. Каждый медработник срочных онлайн-консультаций имеет медицинскую лицензию, проходит отбор и обучение, поэтому замена врача не предусмотрена.
Продолжительность срочной онлайн-консультации около 15 минут, в сложных случаях врач самостоятельно продлит время.
Продолжительность срочной онлайн-консультации около 15 минут, в сложных случаях врач самостоятельно продлит время.
В случае необходимости ты можешь отозвать заявку до начала консультации. Если консультация не состоялась потому, что врач не нашелся, заявка автоматически отменится через два часа, а деньги вернутся на твой счет.
Если встреча прервалась, например, из-за отсутствия света, врач сконтактирует с тобой позже и завершит консультацию. В любом случае оплата производится только после полного получения услуги.
Стоимость консультации составляет 200 грн. Врач, оказывающий услугу, получает 2/3 средств.
Сервис полезен:
После авторизации в приложении Helsi необходимо выбрать раздел Сервисы, а затем раздел Срочная онлайн-консультация. Выбери, для кого хочешь создать консультацию. Ты можешь создать ее для себя или для родных: детей, родителей и т. д.
В приложении предусмотрены заказ и оплата услуг со стороны мамы или отца для своего ребенка. Все это происходит в учетной записи родителей, а врач уже будет работать с детской медкартой.
В момент консультации важно присутствие кого-либо из родителей или других законных представителей ребенка.
В момент консультации важно присутствие кого-либо из родителей или других законных представителей ребенка.
Если пациент совершеннолетний, например, сын заказывает консультацию для родителей, нужно подтвердить свою связь в разделе Связанные лица через смс-сообщения и выбрать карточку отца или мамы.
Оплата произойдет со стороны заказчика, а получателем будет пациент, указанный в обращении. Технически предусмотрено, что врач сможет контактировать как с пациентом, так и с заказчиком.
Из-за войны многие потеряли доступ к медицинской помощи. Поэтому волонтеры создали приложение, которое поможет поддерживать связь с медиками.
Как получить бесплатную медицинскую онлайн-консультацию через Telegram-бот Доктор на войне, читай в материале.
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