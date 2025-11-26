Врач онлайн: как проверить лицензию и законно ли получать рецепт в Zoom

Сегодня попасть к врачу можно не вставая с дивана: пару кликов, видеозвонок — и рецепт в кармане. Звучит как мечта, особенно в условиях войны и постоянной нехватки времени. Но что делать, если после такой встречи состояние ухудшилось, а врач разводит руками?

О том, где проходит тонкая грань между удобным сервисом и опасной халтурой, рассказали эксперты для УП. Життя.

Телемедицина или просто поговорить

Многие путают понятия. Настоящая телемедицина — это серьезный процесс, часто врач — врач.

Это классическая телемедицина: регулируемая, профессиональная, полезная. Например, у врача в небольшой районной больнице есть пациент со сложным случаем. Он может через защищенную систему связаться с коллегами из института, которые даже могут осмотреть пациента дистанционно и провести консилиум, — объясняют медицинские адвокаты.

А вот то, что мы привыкли называть онлайн-консультацией (переписка в мессенджере или звонок в Zoom), часто попадает в серую зону. Юристы предупреждают: чтобы такая услуга была законной, она должна соответствовать строгим требованиям:

Врач должен иметь лицензию (проверить можно на сайте Минздрава);

Консультация должна быть зафиксирована в электронной системе (ЭСОЗ). Нет записи — нет доказательства, что прием вообще был;

Пациент должен дать информированное согласие.

Информационные услуги вместо лечения

Самая большая ловушка — врачи-ФЛП, работающие без медицинской лицензии. Получить ее сложно и дорого (нужно помещение, оборудование), поэтому некоторые хитрят, оформляя свою деятельность как предоставление информационных услуг.

На самом же деле они фактически осуществляют медицинскую деятельность без лицензии. Это опасная практика и для пациентов (так как в случае вреда они не смогут доказать, что получали именно медицинскую услугу), и для врачей, — предостерегают эксперты.

Если вам просто скинули номер карты за совет в Viber — вы юридически не защищены.

Диагноз по аватарке: реально ли это

Медики единодушны: серьезные диагнозы через экран не ставят. В клинике МЕДИКОМ отмечают, что онлайн — это верхушка айсберга, так как без пальпации или прослушивания полной картины не будет.

Семейный врач Вадим Вус сравнивает дистанционную диагностику с искусством вероятности:

По телефону врач формирует скорее предположение, а не окончательный диагноз. Американская практика – выписывать несколько вероятных вариантов (“грипп, но может быть COVID или пневмония) и давать четкие инструкции.

А как насчет антибиотиков

Это самый острый вопрос. Официально: электронный рецепт на антибиотик возможен только после консультации, зафиксированной в ЭСОЗ. Фото бумажки в мессенджере в аптеке не примут.

Моя позиция – в отдельных очевидных случаях, когда ты получаешь фото фурункула или видишь гной на миндалинах, антибиотик можно назначить быстро. В то же время 10 минут на консультацию и назначение препарата – часто маловато, неосторожность и спешка могут стимулировать чрезмерные назначения, — делится врач Вадим Вус.

Чтобы уберечь себя, пациенту стоит придерживаться нескольких простых правил.

Прежде всего проверяйте, кто именно вас консультирует: настоящий врач с действующей лицензией или просто медицинский консультант без соответствующих полномочий. Всегда просите письменное заключение, ведь устные советы невозможно использовать как доказательство в случае ошибки.

Юристы приводят показательный пример: женщина общается с гинекологом онлайн, врач ее не осматривает, а потом у нее обнаруживают рак. Если нет никаких записей, доказать, что медик что-то пропустил, фактически невозможно.

И наконец, не полагайтесь на онлайн-консультации в сложных или опасных ситуациях. Боль в животе, подозрение на перелом или серьезная инфекция — это повод идти на очный осмотр, а не ждать, что дистанционный врач решит проблему.

Во время военного положения Минздрав упростил правила. Теперь телемедицина стала спасением для тех, кто в оккупации или на фронте. В экстренных случаях (например, ранение) помощь оказывают даже без немедленной регистрации в системе. Но это — исключение, а не правило для мирной жизни.

Во время войны украинские и иностранные врачи предоставляют бесплатную онлайн-помощь украинцам. Мы собрали для тебя важные контакты узкопрофильных специалистов.

