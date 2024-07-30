Точно будешь самым стильным (-ой)! Как выбрать удобный рюкзак подростку — советы

Школьная пора уже вот-вот начнется, а у ребенка до сих пор нет ранца? Чтобы сломя голову не бегать рядами в магазине и не прогадать во время онлайн-заказа, родителям с детьми стоит поинтересоваться, как выбрать рюкзак в школу для подростков.

Учитывать стоит размер и вес, форму рюкзака, кроме этих параметров, родители ориентируются на среднюю цену на рынке.

Как выбрать школьный рюкзак и какая средняя цена на рюкзаки в Украине, рассказываем дальше в материале.

Как правильно выбрать школьный рюкзак

Выбирая портфель для подростка, родителям следует обращать внимание не только на ценник, но и на качество и размер ранца. Эти аспекты обеспечат комфортную и долгую носку.

К счастью, выбирать сейчас есть из чего: подходящий вариант можно найти с учетом внешнего вида, параметров и цены.

Приведем тебе несколько аспектов, на которые нужно обратить внимание при выборе портфеля для школы подростку.

Эргономика и комфорт: выбирай портфель с мягкими и широкими лямками, которые не будут врезаться в плечи ребенка. Также портфель должен иметь подкладку на спине, поддерживающую спину и равномерно распределяющую вес. Размер рюкзака для подростка не должен быть громоздким, но должен вмещать в себя необходимые принадлежности и книги. Обрати внимание, что рюкзак не должен свисать и быть ниже талии ребенка. Лучше сразу выбирать легкий ранец, чтобы во время ношения его вес был почти неощутимым, без лишних элементов. Помни правило, что вес наполненного портфеля не должен превышать 10-15% от телесного веса человека, чтобы избежать проблем со спиной. При выборе ранца обрати внимание на материал: он должен быть износостойким, водонепроницаемым и легким. Проверяй качество швов и фурнитуры. В рюкзаке должно быть несколько отделов, чтобы ребенок мог организовать пространство в сумке и носить необходимые вещи. Отдельным требованием в современных условиях является наличие световозвращающих элементов на самом рюкзаке.

Как выбрать школьный рюкзак для подростка

Школьный рюкзак для первоклассника будет отличаться от того, что родители ищут для подростка. Ведь у детей разного возраста отличаются не только потребности, но и физические возможности.

При выборе рюкзака для средней школы, учти школьные и внеклассные занятия, собственный стиль и предпочтения.

Рюкзак для подростка выбирай по следующим критериям:

объем портфеля — от 15 л;

ширина лямок — шесть-восемь сантиметров, лямки должны регулироваться по длине;

наличие нагрудного ремня;

квадратная форма, содержащая книги и листы бумаги размера А4.

Школьный портфель: цена

Цена за школьную сумку будет отличаться в зависимости от материала, размера, производителя. Однако родителям следует примерно понимать, какую сумму они готовы отдать за школьный рюкзак для ребенка.

Средняя цена на портфели в школу колеблется от 380 грн за самый простой вариант до 2700 за портфель с ортопедическими подкладками.

Портфель для подростка: тренды

Мы собрали тебе несколько примеров модных школьных рюкзаков в 2024 году.

Точно будешь самым стильным (-ой)! Как выбрать удобный рюкзак подростку — советы / 3 Фотографии

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Более детально с трендами рюкзаков для подростков ты можешь ознакомиться в нашем другом материале: читай по ссылке, какие портфели сейчас в моде.

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