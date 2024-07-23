Канцелярия в школу: список необходимого для ребенка и средние цены на принадлежности

Учеба еще не началась, а у родителей уже заранее болит голова от списков необходимых покупок для ребенка. А еще от цен на школьные товары, которые упорно не желают снижаться. А канцелярия в школу, одежда и другие принадлежности — то, без чего детям в школе точно не обойтись.

Какая именно канцелярия нужна школьнику для обучения, и какой ценовой сегмент сейчас на рынке? Мы расскажем тебе все, что нужно знать, прежде чем идти в магазины.

Канцелярия в школу: список самого необходимого для ребенка

Хотя покупать канцелярские принадлежности можно сколько угодно, есть те вещи, без которых школьникам не обойтись. На них и следует обратить пристальное внимание.

Вот список самой необходимой канцелярии в школу. Мы также прибавим приблизительную среднюю цену на товары в украинских магазинах:

дневник (50-80 гривен);

тетради в линию и клетку, для младших классов — в косую линейку (12-20 гривен за штуку);

ручки с пастой синего цвета. В некоторых школах разрешено писать ручками с черной, а иногда и фиолетовой пастой, но эту информацию уточни у своего классного руководителя (10-16 гривен за штуку);

простые карандаши, а для уроков рисования — цветные (10-15 гривен за простой карандаш, от 100 гривен — за набор цветных карандашей);

точилка (за простейшую — от 16 до 40 гривен);

резинка (от 7 до 15 гривен);

линейка (от 10 до 20 гривен, но зависит от длины);

маркеры или фломастеры (от 40 до 150 гривен за самые простые, но зависит от количества цветов);

корректор (от 15 до 20 гривен);

циркуль (от 35 до 50 гривен);

транспортир (от 10 до 20 гривен);

пенал (от 100 до 200 гривен в зависимости от размера);

обертки и папки для тетрадей и учебников (от 35 до 50 за набор 10 шт.);

закладки для учебников (от 10 грн.).

Для учеников, которе проходят трудовое обучение, могут понадобиться принадлежности для поделок:

канцелярские ножницы (от 22 до 35 гривен);

клей (от 14 до 30 гривен за сток);

цветная и белая бумага, а также картон (от 60 до 100 гривен за набор);

альбом для рисования (от 30 до 50 гривен);

скотч (от 25 до 40 гривен);

краски: акварель или гуашь (от 100 и 90 гривен соответственно, но зависит от количества цветов);

кисточки (от 12 до 20 гривен за набор);

стакан-непроливайка (от 11 до 20 гривен).

Ничто не ограничивает тебя, если хочется купить своему ребенку что-нибудь дополнительно, например, цветные ручки с запахами, масляные краски, палитру, раскраски, скетчбуки и прочее. Однако чаще всего это можно приобрести по желанию, чтобы детям было интереснее на перерывах.

Если подсчитать все, что нужно купить в школу по канцелярии, то в среднем родителям ученика средней и старшей школы придется выложить от 600 до 1000 гривен. Ведь ручек и тетрадей нужно много, а что-то может периодически теряться.

А вот затраты для учеников младшей школы значительно вырастут. У младших детей есть уроки рисования и трудового обучения, где нужно приносить дополнительные принадлежности. За все наборы и базовые канцелярские принадлежности точно придется отдать чуть больше тысячи.

Однако подсчеты приблизительны, потому что всегда есть возможность сэкономить на чем-то. К примеру, приобретать тетради оптом будет гораздо дешевле, чем постоянно покупать по несколько штук.

Кроме этого, в разных магазинах предлагают разные цены. Не нужно отдавать все деньги мира за каждый предмет канцелярии. Где-то можно купить вещь такого же качества, но дешевле, чем у конкурентов. Но не рекомендуем и тотально экономить на всем. Прежде всего, ребенок должен быть доволен своими вещами. И, наконец, качество иногда тоже стоит своего.

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