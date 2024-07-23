Канцелярия в школу: список необходимого для ребенка и средние цены на принадлежности

Учеба еще не началась, а у родителей уже заранее болит голова от списков необходимых покупок для ребенка. А еще от цен на школьные товары, которые упорно не желают снижаться. А канцелярия в школу, одежда и другие принадлежности — то, без чего детям в школе точно не обойтись.
Какая именно канцелярия нужна школьнику для обучения, и какой ценовой сегмент сейчас на рынке? Мы расскажем тебе все, что нужно знать, прежде чем идти в магазины.
Хотя покупать канцелярские принадлежности можно сколько угодно, есть те вещи, без которых школьникам не обойтись. На них и следует обратить пристальное внимание.
Вот список самой необходимой канцелярии в школу. Мы также прибавим приблизительную среднюю цену на товары в украинских магазинах:
Для учеников, которе проходят трудовое обучение, могут понадобиться принадлежности для поделок:
Unsplash
Ничто не ограничивает тебя, если хочется купить своему ребенку что-нибудь дополнительно, например, цветные ручки с запахами, масляные краски, палитру, раскраски, скетчбуки и прочее. Однако чаще всего это можно приобрести по желанию, чтобы детям было интереснее на перерывах.
Если подсчитать все, что нужно купить в школу по канцелярии, то в среднем родителям ученика средней и старшей школы придется выложить от 600 до 1000 гривен. Ведь ручек и тетрадей нужно много, а что-то может периодически теряться.
А вот затраты для учеников младшей школы значительно вырастут. У младших детей есть уроки рисования и трудового обучения, где нужно приносить дополнительные принадлежности. За все наборы и базовые канцелярские принадлежности точно придется отдать чуть больше тысячи.
Однако подсчеты приблизительны, потому что всегда есть возможность сэкономить на чем-то. К примеру, приобретать тетради оптом будет гораздо дешевле, чем постоянно покупать по несколько штук.
Однако подсчеты приблизительны, потому что всегда есть возможность сэкономить на чем-то. К примеру, приобретать тетради оптом будет гораздо дешевле, чем постоянно покупать по несколько штук.
Кроме этого, в разных магазинах предлагают разные цены. Не нужно отдавать все деньги мира за каждый предмет канцелярии. Где-то можно купить вещь такого же качества, но дешевле, чем у конкурентов. Но не рекомендуем и тотально экономить на всем. Прежде всего, ребенок должен быть доволен своими вещами. И, наконец, качество иногда тоже стоит своего.
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