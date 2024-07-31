Канцелярія у школу: список необхідного для дитини та середні ціни на приладдя

Навчання ще не розпочалося, а в батьків вже наперед болить голова від списків необхідних покупок для дитини. А ще — від цін на шкільні товари, які вперто не бажають зменшуватися. А канцелярія в школу, одяг та інше приладдя — те, без чого дітям в школі точно не обійтися.

А яка саме канцелярія потрібна школяру для навчання, і який ціновий сегмент наразі панує на ринку? Ми розкажемо тобі все, що потрібно знати, перш ніж йти до крамниць.

Канцелярія у школу: список найнеобхіднішого для дитини

Хоча купувати канцелярських приладь можна скільки завгодно, є ті речі, без яких школярам не обійтися. На них і варто звернути позачергову увагу.

Ось список найнеобхіднішої канцелярії у школу. Ми також додамо приблизну середню ціну на товар в українських магазинах:

щоденник (50-80 гривень);

зошити в лінію та клітинку , для молодших класів — у косу лінійку (12-20 гривень за штуку);

ручки з пастою синього кольору. В деяких школах дозволено писати ручками з чорною, а іноді й з фіолетовою пастою, але цю інформацію уточни у свого класного керівника (10-16 гривень за штуку);

прості олівці, а для уроків малювання — кольорові (10-15 гривень за простий олівець, від 100 гривень — за набір кольорових олівців);

стругачка (за найпростішу — від 16 до 40 гривень);

гумка (від 7 до 15 гривень);

лінійка (від 10 до 20 гривень, але залежить від довжини);

маркери або фломастери (від 40 до 150 гривень за найпростіші, але залежить від кількості кольорів);

коректор (від 15 до 20 гривень);

циркуль (від 35 до 50 гривень);

транспортир (від 10 до 20 гривень);

пенал (від 100 до 200 гривень залежно від розміру);

обгортки й папки для зошитів та підручників (від 35 до 50 за набір 10 шт.);

закладки для підручників (від 10 гривень).

Для учнів, які проходять трудове навчання, може знадобитися приладдя для поробок:

канцелярські ножиці (від 22 до 35 гривень);

клей (від 14 до 30 гривень за стік);

кольоровий та білий папір, а також картон (від 60 до 100 гривень за набір);

альбом для малювання (від 30 до 50 гривень);

скотч (від 25 до 40 гривень);

фарби: акварель або гуаш (від 100 та 90 гривень відповідно, але залежить від кількості кольорів);

пензлики (від 12 до 20 гривень за набір);

склянка-непроливайка (від 11 до 20 гривень).

Ніщо не обмежує тебе купити своїй дитині щось додатково, наприклад, кольорові ручки із запахами, масляні фарби, палітру, розмальовки, скетчбуки та інше. Однак здебільшого це можна придбати за бажанням, аби дітям було цікавіше на перервах.

Отже, якщо підрахувати все, що потрібно купити в школу з канцелярії, то в середньому батькам учня середньої та старшої школи доведеться викласти від 600 до 1000 гривень. Адже ручок та зошитів потрібно багато, а щось може періодично губитися.

А от витрати для учнів молодшої школи значно зростають. Молодші діти мають уроки малювання та трудового навчання, де потрібно приносити додаткове приладдя. За всі набори та базове канцелярське приладдя точно доведеться віддати трохи більше тисячі.

Однак підрахунки є приблизними, бо завжди є можливість на чомусь зекономити. Наприклад, придбати зошити оптом буде набагато дешевше, ніж постійно купувати по декілька штук.

Крім цього, в різних магазинах пропонують різні ціни. Не потрібно віддавати всі гроші світу за кожен предмет канцелярії. Десь можна купити річ такої ж якості, але дешевше, ніж у конкурентів. Але не радимо і тотально економити на всьому. Перш за все, дитина має бути задоволена своїми речами. І, врешті решт, якість іноді теж вартує свого.

А для вибагливих підлітків ми підготували добірку модних рюкзаків.

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