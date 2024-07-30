Точно будеш найстильнішим (-ою)! Як обрати зручний рюкзак підлітку — поради

Шкільна пора вже ось-ось розпочнеться, а у дитини й досі немає ранця? Аби стрімголов не бігати рядами в магазині й не прогадати під час онлайн-замовлення, батькам з дітьми варто поцікавитися, як вибрати рюкзак в школу для підлітків.

Враховувати варто розмір та вагу, форму наплічника, та окрім цих параметрів, батьки орієнтуються на середню ціну на ринку.

Як вибрати шкільний рюкзак і яка середня ціна на наплічники в Україні, розповідаємо далі у матеріалі.

Як правильно вибрати шкільний рюкзак

Обираючи портфель для підлітка, батькам варто звертати увагу не лише на цінник, а й на якість та розмір ранця. Ці аспекти забезпечать комфортне та тривале носіння.

На щастя, обирати зараз є з чого: відповідний варіант можна знайти з урахуванням зовнішнього вигляду, параметрів та ціни.

Наведемо тобі кілька аспектів, на які обовʼязково варто звернути увагу при виборі портфеля для школи підлітку.

Ергономічність та комфорт: обирай портфель з мʼякими та широкими лямками, які не будуть врізатися у плечі дитини. Також портфель повинен мати підкладку на спині, яка підтримує спину та рівномірно розподіляє вагу. Розмір рюкзака для підлітка не повинен бути громіздким, але має вміщати у себе необхідне приладдя та книжки. Зверни увагу, що наплічник не має звисати та бути нижче талії дитини. Краще одразу обирати легкий ранець, аби під час носіння його вага була майже невідчутною, без зайвих елементів. Памʼятай правило, що вага наповненого портфеля не повинна перевищувати 10-15% від тілесної ваги людини, аби уникнути проблем зі спиною. Під час вибору ранця зверни увагу на матеріал: він має бути зносостійким, водонепроникним та легким. Перевіряй якість швів та фурнітури. У наплічнику має бути кілька відділів, аби дитина могла організувати простір у сумці та носити необхідні речі. Окремою вимогою в сучасних умовах є наявність світловідбивних елементів на самому портфелі.

Як вибрати шкільний рюкзак для підлітка

Шкільний портфель для першачка відрізнятиметься від того, який батьки шукають для підлітка. Адже у дітей різного віку відрізняються не лише потреби, а й фізичні можливості.

Під час вибору наплічника для середньої школи, врахуй шкільні та позакласні заняття, власний стиль та вподобання.

Рюкзак для підлітка обирай за такими критеріями:

обʼєм портфеля — від 15 л;

ширина лямок — шість-вісім сантиметрів, лямки мають регулюватися по довжині;

наявність нагрудного ременя;

квадратна форма, яка вмістить книги та аркуші паперу розміру А4.

Шкільний портфель: ціна

Ціна за шкільну сумку відрізнятиметься залежно від матеріалу, розміру, виробника тощо. Однак батькам варто приблизно розуміти, яку суму вони готові віддати за шкільний портфель для підлітка.

Середня ціна на портфелі до школи коливається від 380 грн за найпростіший варіант до 2700 за портфель з ортопедичними підкладками.

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