Коли буде світло в Одесі та у чому складність відновлення електромережі

У результаті масованого обстрілу Одеси 13 грудня, велика кількість людей лишились повністю без електропостачання — ДТЕК повідомляли деяким користувачам про повернення світла до кінця 15 грудня в той час, як деяких чекає блекаут до Нового року.

Також в Одесі організовано підвіз води, про що зазначав голова Одеської МВА Сергій Лисак — читай у матеріалі, яка ситуація в Одесі з електро- та водопостачанням.

Коли буде світла в Одесі: чому складно відновити енергомережі

Як повідомили ДТЕК Одеські електромережі, уже вдалося повернути світло майже до 185 тисяч родин, а також відновили електропостачання до майже всіх об’єктів критичної інфраструктури.

Енергетики всієї Одещини продовжують працювати 24/7, щоб якомога швидше повернути світло в кожну оселю. Однак, руйнування енергетичних обʼєктів надзвичайно складні і відновлення потребують тривалого часу,

— пояснюють енергетики в мережі.

Як пише УНІАН, деякі мешканці отримують відповіді від ДТЕК щодо відновлення електропостачання. За словами енергетиків, у деяких світло з’явиться увечері 15 грудня, а деяким потрібно чекати 20 днів, аби світло з’явилось у їхній оселі.

В ефірі Українського радіо головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев заявив, що не варто розраховувати на менші відключення електроенергії. Він зазначив, що тривалість відключень світла буде значною, адже Одеська область відноситься до так званих периферійних регіонів об’єднаної енергосистеми.

Рябцев пояснив, що вся Одеська область має лише певну кількість електропередач, що з’єднують її з регіонами, де зосереджені об’єкти генерації енергетики, тому швидке відновлення енергопостачання буде складним.

Сподіватися на меншу тривалість вимкнення, ніж 3-4 черги, навряд чи можливо. Єдиний вихід із цієї ситуації — це збільшення встановленої потужності малих енергетичних установок на Одещині із приєднанням їх до обʼєднаної енергосистеми інших регіонів,

— пояснив співробітник.

Енергетики мають необхідні резерви обладнання і відновлюють мережі, як тільки це дозволяє безпекова ситуація.

Підвіз води в Одесі — що відомо

Тим часом голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що роботи з відновлення тривають цілодобово, і Пункти Незламності теж працюють. Як зазначено у повідомленні, поки триває відновлення пошкодженої інфраструктури, в Одесі організовано підвіз води на певні адреси.

Подача води відбуватиметься, як тільки це дозволятиме безпекова ситуація, а також щойно енергетики полагодять пошкоджену інфраструктуру.

Також Лисак зазначив, що продовольче забезпечення та ситуація з пальним стабільні — все працює у штатному режимі.

Раніше ми писали, куди скаржитися на відключення світла поза графіком — читай у матеріалі, чому виникають такі ситуації.

