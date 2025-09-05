В Херсонской области россияне убили фермера и Александра Гордиенко. Его автомобиль россияне атаковали дроном. Оккупанты попали в автомобиль, на котором Александр Гордиенко работал в поле. О трагическом известии сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Россияне убили Александра Гордиенко: что известно

Александр Прокудин написал, что не может поверить в произошедшее. Еще во вторник они обсуждали важные вопросы на совместной встрече, а на днях Суспільне опубликовало о нем материал.

Утром российский дрон оборвал жизнь фермера Александра Гордиенко. Враг коварно атаковал автомобиль, в котором он работал в поле.

Александр Гордиенко более 30 лет работал в сельском хозяйстве, имел собственное хозяйство Гордиенко и возглавлял областную ассоциацию фермеров и частных землевладельцев.

Мужчину прекрасно знали и уважали жители Херсонской области.

Никакие заминирования, вражеские обстрелы или атаки не заставили его бросить дело жизни. Он до последнего оставался на родной земле и работал для Херсонской области.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что российская дроновая атака произошла 5 сентября 2025 года в 09:00. Трагедия произошла вблизи села Урожайное Бериславского района.

В результате удара россиян погиб Александр, сидевший в машине. Начато досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Александру было 58 лет.

Каким был Александр Гордиенко

Суспільне делилось, что Александр преданно работал в считанные километры от линии фронта. В поле Александр всегда имел РЭБ и ружье, ведь к российским атакам ему было не привыкать. До начала полномасштабной войны у него было хозяйство в Бериславе.

А после деоккупации Херсонской области мужчина самостоятельно разминировал сотни гектаров полей, вывез несколько тысяч противотанковых мин. Спасал собственную технику и работников от российских атак.

— Я решил с ними бороться. Преимущественно РЭБом давим, но и ружьем уже сбивал. С первого раза не выходит, но с четвертого-пятого — падают. Вот для этого десятизарядку и купил, чтобы уж точно попасть. Где-то под сотню дронов мы уже приземлили. Потом хожу по полям, ищу, чтобы обезвредить, которые не разорвались, — делился недавно мужчина.

Самым большим вызовом он называл российские дроны. Недавно Александр потерял своего тракториста Василия от удара FPV-дрона. А потом россияне забрали и его жизнь.

Российские оккупанты активно охотятся на тех украинцев, кто искренне стремится к изменениям для своей страны. Мы рассказывали о серии громких политических убийств.

Фото: Иван Антипенко

