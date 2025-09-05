У Херсонській області росіяни вбили фермера та Олександра Гордієнка. Його автомобіль росіяни атакували дроном. Окупанти поцілили в автівку, на якій Олександр Гордієнко працював у полі. Про трагічну звістку повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни вбили Олександра Гордієнка: що відомо

Олександр Прокудін написав, що не може повірити в те, що сталося. Ще у вівторок вони обговорювали важливі питання на спільній зустрічі, а днями Суспільне опублікувало про нього матеріал.

Зранку російський дрон обірвав життя фермера Олександра Гордієнка. Ворог підступно атакував автівку, в якій він працював у полі.

Олександр Гордієнко понад 30 років працював у сільському господарстві, мав власне господарство Гордієнко і очолював обласну асоціацію фермерів та приватних землевласників.

Чоловіка чудово знали і поважали жителі Херсонської області.

Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини.

Херсонська обласна прокуратура повідомила, що російська дронова атака трапилася 5 вересня 2025 року о 09:00. Трагедія трапилася поблизу села Урожайне Бериславського району.

Унаслідок удару росіян загинув Олександр, який сидів у машині. Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Олександру було 58 років.

Яким був Олександр Гордієнко

Суспільне ділилося, що Олександр віддано працював за лічені кілометри від лінії фронту. У полі Олександр завжди мав РЕБ і рушницю, адже до російських атак йому було не звикати. До початку повномасштабної війни він мав господарство в Бериславі.

А після деокупації Херсонщини чоловік самотужки розмінував сотні гектарів полів, вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Рятував власну техніку і працівників від російських атак.

— Я вирішив із ними боротися. Переважно РЕБом давимо, але й рушницею вже збивав. З першого разу не виходить, але з четвертого-п’ятого – падають. Оце ж для цього десятизарядку й купив, щоб уже точно попасти. Десь під сотню дронів ми вже приземлили. Потім ходжу полями, шукаю, щоб знешкодити, які не розірвалися, — ділився нещодавно чоловік.

Найбільшим викликом він називав російські дрони. Нещодавно Олександр втратив свого тракториста Василя від удару FPV-дрона. А потім росіяни забрали і його життя.

Російські окупанти активно полюють на тих українців, хто щиро прагне змін для своєї країни. Ми розповідали про серію гучних політичних убивств.

Фото: Іван Антипенко

