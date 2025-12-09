В Одесской области разоблачили группу, которая продавала сирот за границу

Под видом спасения от войны и благотворительности преступная группа наладила канал вывоза украинских детей за границу.

Организаторы убивали сразу двух зайцев: зарабатывали на продаже сирот иностранцам и помогали военнообязанным мужчинам бежать из страны под маской “опекунов”.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В Одесской области накрыли циничный канал торговли детьми-сиротами

Масштабную спецоперацию провели одесские правоохранители совместно с миграционной полицией, раскрыв детали махинации, которая поражает своим цинизмом.

По данным следствия, злоумышленники переправляли детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу для их незаконного усыновления иностранцами, даже обходили запрет межгосударственного усыновления, установленный во время военного положения, — рассказали в полиции.

Схема была продумана до мелочей: злоумышленники подыскивали детей-сирот или лишенных родительской опеки, а параллельно находили клиентов среди мужчин призывного возраста, которые искали способ избежать мобилизации.

Им предлагали оформить фиктивное опекунство, ведь по закону опекун несовершеннолетнего ребенка имеет право на выезд.

Так ребенок становился своеобразным пропускным билетом в Европу, а мужчина выполнял роль курьера, доставляя “живой товар” заказчикам.

Чтобы у социальных служб не возникало лишних вопросов, дельцы создавали для фиктивных опекунов безупречные биографии.

Механизм преступления: фиктивное отцовство за тысячи долларов

В ход шли фальшивые справки о высоких доходах, договоры аренды жилья и даже свидетельства о крещении — все, чтобы нарисовать образ высокоморальных и состоятельных людей. Если же бюрократическая машина все равно тормозила, мошенники включали режим давления.

Они представлялись влиятельными лицами — сотрудниками Офиса Президента, известными адвокатами или представителями международных организаций, угрожая чиновникам своими “связями”.

Дополнительную легализацию обеспечивал сообщник за границей, который прикрывал махинации деятельностью якобы международного благотворительного фонда.

Этот циничный бизнес приносил организаторам десятки тысяч долларов за каждую “операцию”.

Скольких детей успели вывезти за границу

По данным следствия, тринадцать детей злоумышленники уже успели вывезти. Как только граница была пересечена, фиктивные опекуны исчезали по своим делам, а детей передавали иностранцам — фактически на усыновление, но в обход всех законных процедур Украины.

Еще двенадцать детей правоохранителям удалось спасти буквально на чемоданах, когда их уже готовили к незаконному перемещению.

Организаторами схемы оказались две львовянки и их сообщник, находящийся за границей. Им инкриминируют целый букет тяжких преступлений: торговлю людьми, незаконную переправку лиц через границу и подделку документов.

Двух подозреваемых суд уже отправил под стражу, определив залог в более чем 2 миллиона гривен.

Если вину докажут, фигуранты могут провести за решеткой до 15 лет с конфискацией имущества. Сейчас следствие продолжается — правоохранители устанавливают круг других причастных, ведь реализация такой масштабной схемы вряд ли была бы возможна без содействия должностных лиц.

Этот случай становится еще более вопиющим на фоне массовой трагедии, с которой Украина сталкивается из-за агрессии РФ. Пока правоохранители борются с внутренними дельцами, наживающимися на сиротах, государство продолжает титаническую работу по возвращению детей, принудительно вывезенных оккупантами с территорий.

