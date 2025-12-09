Для тебе Новини

На Одещині викрили групу, яка продавала сиріт за кордон

Юлія Хоменко, редакторка сайту 09 Грудня 2025, 15:55 3 хв.
поліція зупинила цинічну схему вивезення людей за кордон
Фото Нацполіція

