На Одещині викрили групу, яка продавала сиріт за кордон

Під виглядом порятунку від війни та благодійності злочинна група налагодила канал вивезення українських дітей за кордон.

Організатори вбивали одразу двох зайців: заробляли на продажу сиріт іноземцям та допомагали військовозобов’язаним чоловікам тікати з країни під маскою “опікунів”.

Про це пише Національна поліція України.

На Одещині накрили цинічний канал торгівлі дітьми-сиротами

Масштабну спецоперацію провели одеські правоохоронці спільно з міграційною поліцією, розкривши деталі оборудки, яка вражає своїм цинізмом.

За даними слідства, зловмисники переправляли дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон для їхнього незаконного усиновлення іноземцями, навіть обходили заборону міждержавного усиновлення, встановлену під час воєнного стану, — розповіли у поліції.

Схема була продумана до дрібниць: зловмисники підшукували дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування, а паралельно знаходили клієнтів серед чоловіків призовного віку, які шукали спосіб уникнути мобілізації.

Їм пропонували оформити фіктивне опікунство, адже за законом опікун неповнолітньої дитини має право на виїзд.

Так дитина ставала своєрідним пропускним квитком у Європу, а чоловік виконував роль кур’єра, доставляючи “живий товар” замовникам.

Аби у соціальних служб не виникало зайвих питань, ділки створювали для фіктивних опікунів бездоганні біографії.

Механізм злочину: фіктивне батьківство за тисячі доларів

У хід йшли фальшиві довідки про високі доходи, договори оренди житла та навіть свідоцтва про хрещення — усе, щоб намалювати образ високоморальних і заможних людей. Якщо ж бюрократична машина все одно гальмувала, шахраї вмикали режим тиску.

Вони представлялися впливовими особами — співробітниками Офісу Президента, відомими адвокатами чи представниками міжнародних організацій, погрожуючи посадовцям своїми “зв’язками”.

Додаткову легалізацію забезпечував спільник за кордоном, який прикривав оборудки діяльністю нібито міжнародного благодійного фонду.

Цей цинічний бізнес приносив організаторам десятки тисяч доларів за кожну операцію.

Скількох дітей встигли вивезти за кордон

За даними слідства, тринадцятьох дітей зловмисники вже встигли вивезти. Щойно кордон був перетнутий, фіктивні опікуни зникали у своїх справах, а дітей передавали іноземцям — фактично на усиновлення, але в обхід усіх законних процедур України.

Ще дванадцять дітей правоохоронцям вдалося врятувати буквально на валізах, коли їх вже готували до незаконного переміщення.

Організаторами схеми виявилися дві львів’янки та їхній спільник, що перебуває за кордоном. Їм інкримінують цілий букет тяжких злочинів: торгівлю людьми, незаконне переправлення осіб через кордон та підробку документів.

Двох підозрюваних суд вже відправив під варту, визначивши заставу у понад 2 мільйони гривень.

Якщо провину доведуть, фігуранти можуть провести за ґратами до 15 років із конфіскацією майна. Наразі слідство триває — правоохоронці встановлюють коло інших причетних, адже реалізація такої масштабної схеми навряд чи була б можливою без сприяння посадовців.

Цей випадок стає ще більш кричущим на тлі масової трагедії, з якою Україна стикається через агресію РФ. Поки правоохоронці борються з внутрішніми ділками, що наживаються на сиротах, держава продовжує титанічну роботу з повернення дітей, примусово вивезених окупантам територій.

