Чемпіонка світу у лавах ЗСУ: історія каратистки Галини Мельник

Старший солдат Галина Мельник — унікальна постать в українському спорті та армії. Заслужений майстер спорту України, багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи з карате, вона вирішила поєднати свій шлях у спорті зі службою в Збройних Силах України.

Її історію розповіло видання AрміяInform.

Від татамі до армійського строю

Шлях Галини Мельник у спорті розпочався в семирічному віці. Захопившись карате, вона присвятила своє життя наполегливим тренуванням, які принесли їй численні нагороди: бронзу чемпіонату світу 2021 року, титул чемпіонки Європи у складі команди 2019 року та бронзу ІІ Європейських ігор.

Спорт — це постійний стрес, напруга, тиск очікувань, травми, — розповідає Галина.

Вона пережила перелом ноги, ребра, двічі ламала ніс. Однак, за її словами, ці виклики не зламали її, а лише загартували.

Такий контактний спорт без цього не буває, — каже вона.

Ця стійкість і вміння долати біль стали її надійними супутниками й у військовій справі.

У травні 2019 року Галина підписала контракт зі Збройними Силами України, приєднавшись до спортивної роти Навчально-спортивної бази літніх видів спорту.

Зараз вона служить у Військовій службі правопорядку ЗСУ.

Галина розповідає, що в армії та спорті важлива дисципліна

Галина переконана, що спорт та армія мають більше спільного, ніж здається на перший погляд. В обох сферах найголовніше — це дисципліна та вміння швидко адаптуватися до нових умов.

І в армії, і в спорті дисципліна — це фундамент, — наголошує військова.

За її словами, здатність ухвалювати рішення швидко була важливою на змаганнях і стала критичною під час служби.

Вона зауважує, що спорт, по суті, підготував її до викликів війни, навчивши швидко перемикатися та збиратися у стресових ситуаціях.

Навіть в армії Галина продовжує тренуватися, поєднуючи службу з пробіжками та заняттями у спортзалі.

Коли ж емоційне напруження стає занадто великим, вона знаходить розраду у творчості: малює або вишиває. Це допомагає їй відновити сили та тримати емоційний баланс.

Бійцівський дух і відчуття побратимства

Професійне зростання Галини Мельник відбувалося здебільшого серед чоловіків, оскільки дівчат у карате було небагато. Вона свідомо ставила себе в пари з сильнішими суперниками, щоб рости як спортсменка. Це загартувало її характер і допомогло швидко адаптуватися у військовому колективі.

Мій авторитет формувався серед чоловіків, — пояснює Галина.

Це досвід, який сьогодні допомагає їй почуватися своєю серед побратимів.

Військова підкреслює, що в екстремальних умовах малознайомі люди стають близькими, а це відчуття бойового побратимства є надзвичайно сильним.

Життя після великого спорту

Попри досягнуті висоти, дівчина була змушена завершити професійну кар’єру через травму.

Я б хотіла продовжувати, але травма змусила завершити професійну кар’єру, — ділиться вона.

Проте сила волі, дисципліна та вміння тримати удар, що були вироблені роками тренувань, залишаються з нею. Сьогодні ці якості допомагають їй успішно виконувати обов’язки у Збройних Силах України.

