Зла Мавка навчить озиратися. Як мелітопольський рух опору бореться з росіянами

Український рух опору — неймовірний та сильний. Це сотні, тисячі людей, які не хочуть бачити окупанта на рідній землі, та борються у найважчих умовах. Одним з таких є рух опору Зла Мавка. Сьогодні ми розповімо, чим вони займаються та чого хочуть найбільше.

Рух опору Зла Мавка — історія створення та діяльність

Три подруги з Мелітополя створили жіночий рух опору Зла Мавка. Їхню історію розповіло видання The Village. З причин безпеки вони не називають своїх імен, але жартують, що їм від 30 до 40 років.

Першими згадуваннями про цей рух був плакат, який поширювали у соціальних мережах до 8 березня. На ньому був напис — Не хочу квітів, хочу мою Україну та малюнок, як Мавка б’є квітами російського окупанта.

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Жінки погодилися трохи розповісти про свій опір. Рух виник за рік після окупації Мелітополя, засновниці кажуть, що подібних було багато, тому допомагали їм та сподівалися, що от-от місто звільнять ЗСУ.

Одного дня ми сиділи з дівчатами, як-то кажуть, “на кухні”, і зрозуміли, що є справжній, “дієвий” опір, де хлопці роблять щось серйозне, як-от підрив автівок окупантів.

Робити це було досить складно, але й сидіти без діла не хотілося. Тим часом росіяни стали нахабними в Мелітополі, хазяйнували та чіплялися до жінок і дівчат. Жінок це обурювало, вони хотіли, аби росіяни не почували себе в їхньому місті “по-домашньому”.

Одна з нас дуже гарно малює, вона створила перший постер Окупанти дістали, не зліть українок. Ми почали його розвішувати. Реакція була швидкою: росіяни злились і миттєво здирали постери.

Такий вчинок привернув увагу, жінки з Мелітополя, Бердянська та Криму почали підписуватися на Telegram-канал опору. Жінки пишуть там російською та українською, бо знають, що його читають окупанти.

Росіяни проти руху опору

Росіяни пишуть погрози та намагаються залякати Мавок. На це переважно не реагують, але іноді можуть відповісти та посміятися з окупантів.

З останнього дуже сподобалася жіночка, яка прокляла мене й мій рід. Надіслала текст, як із підручника заклять, вона реально в це вірила й серйозно до цього ставилася.

На це росіянка отримала відповідь — Авада Кедавра, бо це єдине, що жінки знають з магії Гаррі Поттера.

Міфічний образ Мавки вирішили використати як символ опору, бо він сподобався, а ще — росіян називають орками, це ще один міфічний образ. Захотілося розкручувати таку тематику.

Коли Мелітополь звільнять і ви побачите цих жінок, ви ніколи не подумаєте, що вони можуть щось таке витворяти. Наприклад, у нас є одна жінка, якій за 60 років, але вона дуже активна.

Кажуть, росіяни мають озиратися, бо ніколи не знають, хто поряд із ними є Мавкою. Їм має бути страшно чіплятися, бо хтозна, як скінчиться їхній вечір.

Чисельність руху опору Зла Мавка

Підрахувати точну кількість Мавок неможливо, адже немає чіткого розподілу завдань. Хтось розвішує листівки, а хтось ділиться важливою інформацією, яка шкодить росіянам.

Жінки бояться, аби діти не долучалися до руху опору, щоб не сталося лиха. Але найчастіше доєднуються жінки від 25 до 50 років. Усе пояснюється небезпекою. Відтепер Мавки носять домашній одяг на вулиці, аби не привертати уваги, не мати сексуального вигляду для росіян.

У каналі розповідають історії, що коять росіяни. Найчастіше це обшуки та підозри до місцевих. Вразила історія дівчини, яка готова боротися за свого коханого. Його заарештували росіяни за те, що він був воїном АТО.

Мені важливо зберегти всі історії, які розповідають жінки, бо після деокупації вони зможуть дуже допомогти в слідчих діях. Уся країна має почути, що тут коїлося.

Мавок, яких росіяни ловлять під час розвішування плакатів, примушують просити вибачення на камеру чи везуть у підвали. Що з ними відбувається далі — невідомо.

Кухня Мавок

Одна з жінок-Мавок має доступ до місця, де харчуються окупанти. Так виникла ідея підсипати їм проносне. Кажуть, усе вдалося на славу.

Після запровадження “сухого закону” росіяни вешталися домівками та просили алкоголь. Мавки досягли успіху і тут — розповідають, що наварили справжнього пійла, щоб росіяни не могли служити.

Труїти росіян не хочуть, бо вбивцями себе не вважають. Нині планують нові акції опору. Не хочуть розповідати, щоб для росіян це стало сюрпризом.

Окупанти нас дуже недооцінювали, думали, лише ЗСУ можуть боротися. А ми хотіли показати, що жінки також можуть. Я сподіваюся, це дуже демотивує росіян.

Мавки та жителі Мелітополя дуже чекають на звільнення територій ЗСУ. Кажуть, бачили, як цілу ніч танцював Херсон. Але, попри все, вони терпляче чекають, а росіян навчають звички озиратися.

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