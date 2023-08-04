Рассказы

Злая Мавка научит оглядываться. Как мелитопольское движение сопротивления борется с россиянами

Анастасия Грубрина, редактор сайта 04 августа 2023, 13:30
Рух опору Зла Мавка з Мелітополя: діяльність та історія створення
Фото: The Village Украина

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