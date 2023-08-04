Злая Мавка научит оглядываться. Как мелитопольское движение сопротивления борется с россиянами

Украинское движение сопротивления — невероятное и сильное. Это сотни, тысячи людей, которые не хотят видеть оккупанта на родной земле и борются в самых тяжелых условиях. Одним из таких является движение сопротивления Злая Мавка. Сегодня мы расскажем, чем они занимаются, и чего хотят больше всего.

Движение сопротивления Злая Мавка — история создания и деятельности

Три подруги из Мелитополя создали женское движение сопротивления Злая Мавка. Их историю рассказало издание The Village. По причине безопасности они не называют своих имен, но шутят, что им от 30 до 40 лет.

Первыми упоминаниями об этом движении был плакат, распространяемый в социальных сетях к 8 марта. На нем была надпись — Не хочу цветов, хочу мою Украину и рисунок, как Мавка бьет цветами российского оккупанта.

Сейчас также смотрят

Женщины согласились немного рассказать о своем сопротивлении. Движение возникло через год после оккупации Мелитополя, основательницы говорят, подобных было много, поэтому помогали им и надеялись, что вот-вот город освободят ВСУ.

Однажды мы сидели с девушками, как говорят, “на кухне”, и поняли, что есть настоящее, “действенное” сопротивление, где ребята делают что-то серьезное, как подрыв автомобилей оккупантов.

Делать это было сложно, но и сидеть без дела не хотелось. Тем временем россияне обнаглели в Мелитополе, хозяйничали и цеплялись к женщинам и девушкам. Женщин это возмущало, они хотели, чтобы россияне не чувствовали себя в их городе “по-домашнему”.

Одна из нас очень хорошо рисует, она создала первый постер Оккупанты достали, не злите украинок. Мы начали его развешивать. Реакция была быстрая: россияне злились и мгновенно сдирали постеры.

Такой поступок привлек внимание, женщины из Мелитополя, Бердянска и Крыма начали подписываться на Telegram-канал сопротивления. Женщины пишут там на русском и украинском, потому что знают, что его читают оккупанты.

Россияне против движения сопротивления

Россияне пишут угрозы и пытаются запугать Мавок. На это преимущественно не реагируют, но иногда могут ответить и посмеяться над оккупантами.

Из последнего очень понравилась женщина, которая прокляла меня и мой род. Отправила текст, как из учебника заклятий, она реально в это верила и серьезно относилась.

На это россиянка получила ответ — Авада Кедавра, потому что это единственное, что женщины знают из магии Гарри Поттера.

Мифический образ Мавки решили использовать как символ сопротивления, потому что он понравился, а еще россиян называют орками, это еще один мифический образ. Захотелось раскручивать такую тему.

Когда Мелитополь освободят и вы увидите этих женщин, вы никогда не подумаете, что они могут что-нибудь такое вытворять. К примеру, у нас есть одна женщина, которой за 60 лет, но она очень активная.

Говорят, россияне должны оглядываться, потому что никогда не знают, кто рядом с ними Мавка. Им должно быть страшно приставать, потому что неизвестно, как закончится их вечер.

Численность движения сопротивления Злая Мавка

Подсчитать точное количество Мавок невозможно, ведь нет четкого распределения задач. Кто-то развешивает листовки, а кто-то делится важной информацией, которая вредит россиянам.

Женщины боятся, чтобы дети не приобщались к движению сопротивления, чтобы не случилось беды. Но чаще всего присоединяются женщины от 25 до 50 лет. Все объясняется опасностью, отныне Мавки носят домашнюю одежду на улице, чтобы не привлекать внимания, не выглядеть сексуальными для россиян.

В канале рассказывают истории, что творят россияне. Чаще всего это обыски и подозрения к местным. Впечатлила история девушки, которая готова бороться за своего любимого. Его арестовали россияне за то, что он был воином АТО.

Мне важно сохранить все истории, которые рассказывают женщины, потому что после деоккупации они смогут помочь в следственных действиях. Вся страна должна услышать, что здесь творилось.

Мавок, которых россияне ловят во время развешивания плакатов, заставляют просить прощения на камеру или везут в подвалы. Что с ними происходит дальше — неизвестно.

Кухня Мавок

Одна из женщин-Мавок имеет доступ к месту, где питаются оккупанты. Так возникла идея подсыпать им слабительное. Говорят, все удалось на славу.

После введения “сухого закона” россияне бродили по домам и просили алкоголь. Мавки добились успеха и здесь — рассказывают, что наварили настоящего пойла, чтобы россияне не могли служить.

Травить россиян не хотят, потому что убийцами себя не считают. Сейчас планируют новые акции сопротивления. Не хотят рассказывать, чтобы это стало сюрпризом для россиян.

Оккупанты нас очень недооценивали, думали, только ВСУ могут бороться. А мы хотели показать, что женщины тоже могут. Я надеюсь, это очень демотивирует россиян.

Мавки и жители Мелитополя очень ждут освобождения территорий ВСУ. Говорят, видели, как всю ночь танцевал Херсон. Но несмотря ни на что, они терпеливо ждут, а россиян учат привычки оглядываться.

Раньше мы рассказывали, как медик Оксана спасает военных на “нуле”.

А чтобы узнать о самом важном и интересном, подписывайся на Telegram и Instagram Вікон.