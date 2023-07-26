Вместо барной стойки — квадрокоптер и гранаты! История отважного защитника о войне и тяжелом ранении

Военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Михаил Наливайко потерял в бою правую ногу, левая — повреждена осколками. Ему 27 лет, до войны мужчина жил в Николаеве и работал барменом. В армии стал оператором дронов.

Из-за своей профессии и фамилии он получил позывной Барик. Мужчина вспоминает, что собрал вещи и пошел в военкомат в первый же день, когда объявили мобилизацию.

О тяжелом ранении и борьбе

Несколько месяцев Михаил провел в Киевском военном госпитале — врачи боролись с тяжелой инфекцией. Мужчина перенес 23 операции, впрочем, ситуация не улучшилась. Международный фонд Revived Soldiers Ukraine перевез Михаила в Нью-Йорк для дальнейшего лечения. Свою историю он рассказал для Голоса Америки.

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В его палату почти не пускают посетителей, в ней специальный режим. Мужчина перенес более 20 операций на ноге, ему было тяжело и он уже даже просил ее ампутировать. Готов был становиться на два протеза.

Но нью-йоркские врачи продолжают бороться за то, чтобы избежать ампутации. Медсестра Ким Браун отзывается об украинском защитнике очень положительно. Называет его прекрасным и вежливым человеком. Признается, что из-за него с удовольствием ходит на работу. Также подчеркивает его силу духа.

Мужчине в ногу вставили титановый стержень, лечат инфекцию. Но стержень останется с ним на всю жизнь.

Мы еще даже не почувствовали полный объем войны

Лиман, Славянск, Лисичанск, Изюм, Марьинка — восемь месяцев Михаил боролся за свободу Украины.

В Марьинке понял, что мы еще даже не ощутили полный объем войны. Поля крыли очень сильно.

Впервые страшно было, когда на нас поехала колонна, а у нас не было чем отбиться, — вспоминает он. Тогда, по словам Михаила, были первые потери.

Из нью-йоркской больницы мужчину перевезут во Флориду. Медицинский центр в Орландо займется протезированием. После реабилитации он снова хочет вернуться на фронт, чтобы управлять дроном.

Украинские защитники удивляют своей силой духа и жаждой жизни. Ранее мы рассказывали историю военного Сергея, который с ранениями прополз более полутора километров, чтобы выжить.

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