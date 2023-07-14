Мечтает стать на ноги, потому что имеет новую семью. Рассказ военного о ранениях под Соледаром и восстановлении

Принять решение о добровольном вступлении в ряды армии страны, что воюет — вызов, формирующий украинскую нацию. И те, кто смело уходит в неизвестность навстречу опасности, — украинские герои.

Военнослужащий ВСУ Максим Марченко пошел на войну добровольцем ещё до полномасштабного вторжения. Но потом должен был выживать в оккупации в родном Гостомеле, где его застала большая война.

Чтобы оккупанты не узнали о военном прошлом Максима, мужчина закопал свои документы под землю. Повезло, что тогда ещё не было татуировок.

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Выбравшись из Гостомеля, пошел добровольцем во второй раз. Но, выполняя боевое задание под Соледаром, подорвался на мине и потерял ногу. Сейчас он вспоминает, что испытал шок не от того, что ему разорвало ногу от взрыва мины, а от того, что он встал на чистую землю, где была спрятана опасность.

Теперь он восстанавливается в центре Незламні. Врачи говорят, что его восстановление проходит быстро, а совсем скоро ему будет поставлен временный протез.

Больше всего Максим мечтает стать на ноги и проводить как можно больше времени со своей новой семьей — девушкой, у которой есть собственные две дочери, и родной дочерью.

Что переживают военные в борьбе за нашу свободу и где они получают помощь — читай в материале.

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