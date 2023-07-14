Люди

Мечтает стать на ноги, потому что имеет новую семью. Рассказ военного о ранениях под Соледаром и восстановлении

Оксана Ясницкая, Журналистка программы Вікна-новини 14 июля 2023, 17:00

Больше видео
0:04:41
Новогригорівка, Миколаївщина
Самостоятельно выходят в поля с металлоискателем! В Новогригоровке отец и сын разминируют территорию
0:04:09
Віталій Скакун: історія військового, який підірвав міст разом з собою у Генічеську
Взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить врага! История героя Виталия Скакуна
0:05:32
Народилася в перші хвилини війни: історія маленької Саші
Самый счастливый и страшный день. История Саши, которая родилась в первые минуты полномасштабной войны
0:03:33
12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія
Посмертная трансплантология спасла маленькую жизнь. 12-летней Антонине сделали сложную пересадку почки
Смотреть больше

Последние видео
0:05:53
Скандал в Киеве

Остались наедине с бедой? Что происходит с соломенской многоэтажкой, пострадавшей от обстрела россиян
0:03:51
Максим Марченко
Мечтает стать на ноги, потому что имеет новую семью. Рассказ военного о ранениях под Соледаром и восстановлении
0:04:14
Винница обстрел
Год спустя. Винничане посадили парк сакур в память о погибших в результате российской атаки
0:03:45
Спецпризначенці на човнах штурмують ворога: повне відео
Каждый дрон важен! Спецназовцы провели штурм россиян на лодках — видео
Карта бойових дій в Україні 14.07.2023 онлайн
Заставляют выезжать в РФ и забирают дома украинцев: карта боевых действий в Украине 14 июля в режиме онлайн
0:04:41
Новогригорівка, Миколаївщина
Самостоятельно выходят в поля с металлоискателем! В Новогригоровке отец и сын разминируют территорию
0:04:55
Марганецька громада місяць без води: як відновлюватимуть водопостачання
Расчищают колодцы и водосборники: как Марганецкая община месяц живет без водоснабжения
0:04:09
Віталій Скакун: історія військового, який підірвав міст разом з собою у Генічеську
Взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить врага! История героя Виталия Скакуна
0:06:33
Ситуація у Бахмуті сьогодні 13 липня 2023: хто має ініціативу
Не имеют ценности как воины? Череватый о боевой возможности кадыровцев и ситуации на Бахмутском направлении
Карта бойових дій в Україні 13.07.2023 онлайн
Россияне пугают местных, но на поле боя это не помогает: карта боевых действий в Украине 13 июля в режиме онлайн
Больше видео
Скандал в Киеве
Читать дальше
Остались наедине с бедой? Что происходит с соломенской многоэтажкой, пострадавшей от обстрела россиян
Винница обстрел
Читать дальше
Год спустя. Винничане посадили парк сакур в память о погибших в результате российской атаки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь