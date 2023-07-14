Сквозь боль и слезы: история маленькой Лизы, которая заново учится ходить после авиаудара

Полномасштабная война унесла детство у многих детей, в том числе и у маленькой Лизы из Бахмута. Сейчас двухлетняя девочка должна познавать мир и общаться со сверстниками, а вместо єтого она учится заново ходить.

Сквозь боль и слезы, крепко сжимая руку папы, она стоит в вертикализаторе. В фиксаторе нужно проводить по несколько минут каждый день, чтобы вернуть ножкам способность снова ходить. Историю Лизы и ее путь к реабилитации читай в нашем материале.

Авиаудар, отнявший способность ходить

Папа девочки вспоминает, что в тот вечер семья ужинала, пока не прогремел взрыв от авиаудара. Взрывная волна повредила здание.

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Тогда мужчина защитил жену и дочь собственным телом, однако девочку все же задело осколками. Двухлетняя Лиза получила сложные ранения: был поврежден четвертый и пятый позвонок и произошла утечка в костный мозг.

Жизнь Лизы спасли, но после удара она перестала ходить, стоять и даже ползать. Девочка нуждалась в длительном лечении и реабилитации.

Реабилитация Лизы

Первую помощь семья получила в больнице Константиновки, затем в Днепре. Еще позже семья переехала во Львов. Там их поселили во временном убежище.

Когда представители местной администрации узнали историю двухлетней Лизы, обратились к благотворителям за помощью в лечении и реабилитации.

Так Лиза попала к львовским врачам. Они вспоминают, что ребенок приехал в крайне тяжелом состоянии.

— У нее были существенные функциональные нарушения, не было опоры, силы и тонуса нижних конечностей, соответственно она не стояла, не ползала и не ходила.

Лиза была полностью не мобильным ребенком, — говорит врач физической и реабилитационной медицины Анна Галик.

Поставить девочку на ноги было настоящим вызовом, но врачи решились и принялись за лечение. Сначала она находилась в стационаре, где проходила процедуру электростимуляции мышц и курс массажа.

А теперь Лиза уже учится стоять с помощью вертикализатора и ходить благодаря ходункам. Всего за 20 дней, она уже начала делать успехи.

Физическая терапевт Галина Щукина рассказала, что ребенок уже начал стоять. После этого врачи успешно научили ее ползать.

Затем она стала немного сидеть и поднимать колени, переставлять ногами с помощью ходунков. Реабилитация иногда проходит со слезами на глазах, потому что у ребенка еще нет мотивации.

Впереди у Лизы еще продолжительная реабилитация, впрочем, она невозможна, без ежедневных занятий дома. В убежище, где много людей, делать эти упражнения ежедневно просто нет возможности, поэтому семья сейчас в поиске жилья.

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