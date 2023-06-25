Осколок возле сонной артерии, инфаркт головного мозга: история мальчика, которого удалось выходить после обстрела в Бахмуте

Российские военные принесли столько горя на наши земли, разрушили и искалечили миллионы наших судеб. Наверное, самыми болезненными историями являются детские. Когда ты только начинаешь свой жизненный путь, но уже приходится бороться с ранениями и потерями.

12-летнего Мишу Баева из Бахмута россияне уже дважды лишили дома, из-за оккупантов он и его брат остались без отца, ведь тот умер от травм после обстрела. Историю Миши рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

Не успел убежать от вражеского обстрела

Лицо и шея Михаила иссечены десятками осколков, также повреждена сонная артерия, мальчик даже пережил инфаркт головного мозга. Его три месяца выхаживали в Реабилитационном центре Несокрушимые, но борьба продолжается и дальше.

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Мальчик вспоминает, что в день, когда он получил ранение, обстрел начался внезапно. В его двор прилетела российская ракета, он был с отцом на улице. Михаил хотел побежать в дом, чтобы спрятаться, но не успел. Взрывная волна отбросила его на крыльцо. Мальчик получил ранение от десятка обломков.

В тот день его отец получил смертельное ранение. Поэтому Михаил и его брат Кирилл в мгновение потеряли и самого дорогого человека, и дом.

О травмах и последствиях

Впрочем, это не в первый раз, когда мальчики травмировались из-за россиян. Еще в 2014 году в Горловке они бежали к укрытию во время обстрела и зацепили кастрюлю с кипятком. Оба получили серьезные ожоги, последствия которых лечат до сих пор.

А во время полномасштабной войны, в Бахмуте, 12-летний мальчик получил минно-взрывную травму. Осколки попали в шею и голову, один из них препятствовал снабжению крови в мозг и вызвал инфаркт. Другой — застрял рядом с сонной артерией. Мальчик находился в критическом состоянии, но хирургам в Днепре удалось спасти его. С Днепра мальчик поехал во Львов, где команда Больницы Святого Николая проводила операцию за операцией.

Мальчик пережил инфаркт, поэтому не мог ходить, говорить и даже глотать. Он учился делать все заново, благодаря помощи специалистов он может говорить и ходить.

Впрочем, Михаил все еще нуждается в лечении рубцов. Чтобы отшлифовать их, нужен современный лазер, но его нет в ожоговом блоке Детской Больницы Святого Николая. Медицинское объединение Львова собирает на лазер, ты можешь помочь по ссылке.

Сейчас украинская медицина развивается быстрыми темпами, а врачи делают, казалось бы, нереальные вещи, чтобы спасти пациентов. Ранее мы рассказывали, как львовские врачи спасли мальчика со смертельным ранением легких.

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