Рассказы

Осколок возле сонной артерии, инфаркт головного мозга: история мальчика, которого удалось выходить после обстрела в Бахмуте

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 июня 2023, 10:00
Історія 12-річного Михайла, який пережив інфаркт через російський обстріл
Фото: Facebook

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