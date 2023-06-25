Розповіді

Осколок біля сонної артерії, інфаркт головного мозку! Історія хлопчика, якого вдалося виходити після обстрілу в Бахмуті

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Червня 2023, 10:00
Історія 12-річного Михайла, який пережив інфаркт через російський обстріл
Фото: Facebook

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