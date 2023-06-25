Осколок біля сонної артерії, інфаркт головного мозку! Історія хлопчика, якого вдалося виходити після обстрілу в Бахмуті

Російські військові принесли стільки горя на наші землі, зруйнували та покалічили мільйони наших доль. Напевно, найболючішими історіями є дитячі. Коли ти лише розпочинаєш свій життєвий шлях, а вже доводиться боротися з пораненнями та втратами.

12-річного Михайлика Баєва з Бахмута росіяни вже двічі позбавили дому, окупанти залишили його та брата без батька, адже той загинув від отриманих травм після обстрілу. Історію Михайла розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Не встиг втекти від ворожого обстрілу

Обличчя та шия Михайла посічена десятками осколків, також пошкоджена сонна артерія, хлопчик навіть пережив інфаркт головного мозку. Його три місяці виходжували у Реабілітаційному центрі Незламні, але боротьба триває й надалі.

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Хлопчик пригадує, що у день, коли він отримав поранення, обстріл розпочався раптово. У його двір прилетіла російська ракета, він був з батьком на вулиці. Михайло хотів побігти до хати, щоб сховатися, але не встиг. Вибухова хвиля відкинула його на ґанок. Хлопчик отримав поранення від десятка уламків.

Того дня його батько отримав смертельне поранення. Тож Михайло та його брат Кирило в одну мить втратили і найдорожчу людину, і дім.

Про перші травми та наслідки

Утім, це не вперше, коли хлопчики травмувалися через росіян. Ще у 2014 році у Горлівці вони бігли до укриття під час обстрілу та зачепили каструлю з окропом. Обоє отримали серйозні опіки, наслідки яких лікують й дотепер.

А під час повномасштабної війни, у Бахмуті, 12-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму. Осколки потрапили в шию та голову, один з них перешкоджав постачанню крові до мозку і спричинив інфаркт. Інший — застряг поруч із сонною артерією. Хлопчик перебував у критичному стані, але хірургам у Дніпрі вдалося його врятувати. З Дніпра хлопчик поїхав до Львова, де команда Лікарні Святого Миколая проводила операцію за операцією.

Хлопчик пережив інфаркт, тому не міг ходити, говорити та навіть ковтати. Він вчився все робити наново, завдяки допомозі спеціалістів він може говорити та ходити.

Утім, Михайло все ще потребує лікування рубців. Щоб відшліфувати їх, потрібен сучасний лазер, але його немає в опіковому блоці Дитячої Лікарні Святого Миколая. Медичне об’єднання Львова збирає на цей лазер, ти можеш допомогти за посиланням.

Зараз українська медицина розвивається швидкими темпами, а лікарі роблять, здавалося б, нереальні речі, щоб врятувати пацієнтів. Раніше ми розповідали, як львівські лікарі врятували хлопчика зі смертельним пораненням легень.

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