Родился в рубашке, а выжил — в Бахмуте! Невероятная история спасения мальчика, который был в пяти сантиметрах от смерти

31 декабря 16-летний Никита Брозгаль никогда не забудет. Парень просто хотел с 14-летним племянником помочь в работе за прилавком. Потом присел на минутку, а через мгновение раздался взрыв. Его историю на грани жизни и смерти рассказали журналисты Голоса Америки Емельян Ощудляк и Юрий Данкевич.

Пришел в себя уже на полу, а рядом лежал племянник. Никита пытался что-то спросить у него, но тот уже не мог ответить.

Когда ранило, то не было страшно. Было больно. Когда возле тебя убивают человека, а ты помочь ничем не можешь — вот это страшно.

Парень выполз из магазина, после чего его быстро перенесли в аптеку. Там он узнал, что племянник погиб. Сейчас Никита лишь вспоминает, что для родных он был как ангел.

На четвертые сутки после ранения парня в тяжелом, но стабильном состоянии привезли во Львов на эвакуационном поезде вместе с мамой и сестрой. В его теле было шесть осколков, но один был наиболее опасным — в грудной клетке.

Он был в пяти сантиметрах от сердца. По словам хирурга Александра Калинчука, осколок разбил ребра, левую лопатку, повредил часть легкого и застрял между аортой и легочным стволом.

Медик добавляет, что если бы он прошел немного дальше в теле, то ребенок погиб бы на месте. Однако Никита выжил после многочисленных операций и месяцев реабилитации.

После случившегося мальчика решили окрестить в небольшой церквушке больницы. В качестве крестных были врач-невролог и реабилитолог. Говорят, что Никита уже не просто ребенок, а взрослый человек, но желают ему только лучшего.

Сам молодой человек после победы Украины мечтает вернуться к учебе на автомеханика и поехать домой — в родной Бахмут.

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